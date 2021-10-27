Гордон рассказал, что в Грузию они прибыли, чтобы 27-29 октября принять участие в работе Академии Дмитрия Гордона. Кроме того, он отметил, что хотел посетить в Руставе "великого грузинского президента и реформатора Саакашвили".

Заметьте Саакашвили отказывается от анализов и процедур, облегчающих его голодание

По словам Гордона, МИД Украины предоставил официальный запрос в МИД Грузии, чтобы журналисты смогли посетить Саакашвили.

Гордон заявил, что хотел увидеть грузинского политика, обнять его и взять интервью. По словам журналиста, именно это стало причиной, почему его – многолетнего друга Грузии – позорно не пустили в страну.

Я считаю, что это решение нанесет ущерб грузинско-украинским отношениям. Я считаю, что это решение нанесет ущерб доверию между Украиной и Грузией. Я оцениваю это как большой скандал,

– рассказал Гордон.

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