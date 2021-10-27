Гордон розповів, що до Грузії вони прибули, щоб 27 – 29 жовтня взяти участь у роботі Академії Дмитра Гордона. Окрім того, він зауважив, що хотів відвідати у Руставі "великого грузинського президента та реформатора Саакашвілі".

Зауважте Саакашвілі відмовляється від аналізів та процедур, які б полегшили його голодування

За словами Гордона, МЗС України надало офіційний запит у МЗС Грузії, щоб журналісти змогли відвідати Саакашвілі.

Гордон заявив, що хотів побачити грузинського політика, обійняти його та взяти інтерв'ю. За словами журналіста, саме це стало причиною, чому його – багаторічного друга Грузії – ганебно не впустили до країни.

Я вважаю, що це рішення завдасть шкоди грузинсько-українським відносинам. Я вважаю, що це рішення завдасть шкоди довірі між Україною та Грузією. Я оцінюю це, як великий скандал,

– розповів Гордон.

Заява Бацман