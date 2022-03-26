Гордость оборонпрома России: бронеавтомобиль "Рысь" до и после встречи с защитниками Украины

Российские оккупанты 31-й день полномасштабно атакуют Украину. Вооруженные Силы Украины продолжают мужественно противостоять, нанося врагу значительные потери.

Чуть ли не каждый день наши защитники уничтожают вражескую технику. Более того, некоторую забирают себе и используют для защиты земель Украины.

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На этот раз ВСУ показали, как выглядит бронеавтомобиль "Рысь" до и после встречи с защитниками Украины.

Аналоговнет. Вот так выглядит гордость оборонпрома российской федерации – бронеавтомобиль "Рысь" до и после встречи с военнослужащими 93-й ОМБр Холодный Яр,

– говорится в сообщении.



Бронеавтомобиль "Рысь" до встречи с защитниками Украины / Фото из фейсбука Генштаба ВСУ

Бронеавтомобиль "Рысь" до встречи с защитниками Украины / Фото из фейсбука Генштаба ВСУ

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