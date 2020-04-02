Горела хата: Коломойский выиграл у Гонтаревой суд о защите чести

Олигарх Игорь Коломойский выиграл суд против бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Бизнесмен подал иск после того, как экс-чиновница заявила, что подозревает Коломойского в поджоге ее дома.

Суд постановил, что Валерия Гонтарева должна опровергнуть свои слова в течение 5 дней, пишет ТСН со ссылкой на решение, которое есть в распоряжении издания. На сайте суда пока нет определения.

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Игорь Коломойский подал иск из-за слов Валерии Гонтаревой в одном из интервью о том, что именно олигарх якобы "организовал поджог ее дома". По мнению Коломойского, такие заявления "унижают его честь и достоинство".

Суд согласился с позицией истца и пришел к выводу, что распространение такой информации может нанести ущерб репутации Игоря Коломойского.

Скандал с поджогом дома Гонтаревой: кратко

В сентябре 2019 года под Киевом сгорел дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая сейчас живет в Лондоне. Полиция расследует дело и подозревает вероятный поджог.

Сама же Гонтарева обвинила во всем Игоря Коломойского. Мол, тот так мстит за ее участие в национализации "Приватбанка". Олигарх в ответ подал в суд.

Впоследствии скандал приобрел еще большие масштабы после номера "Квартала 95" вместе с хором имени Веревки с песней "Горіла хата палала".

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