Згоріла хата: Коломойський виграв у Гонтаревої суд про захист честі

Олігарх Ігор Коломойський виграв суд проти ексочільниці Нацбанку Валерії Гонтаревої. Бізнесмен подав позов після того, як ексчиновниця заявила, що підозрює Коломойського у підпалі її будинку.

Суд постановив, що Валерія Гонтарева має спростувати свої слова впродовж 5 днів, пише ТСН з посиланням на рішення, яке є у розпорядженні видання. На сайті суду поки немає ухвали.

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Ігор Коломойський подав позов через слова Валерії Гонтаревої в одному з інтерв'ю про те, що саме олігарх буцімто "організував підпал її будинку". На думку Коломойського, такі заяви "принижують його честь і гідність".

Суд погодився з позицією позивача і дійшов висновку, що розповсюдження такої інформації може завдати шкоди репутації Ігоря Коломойського.

Скандал з підпалом будинку Гонтаревої: коротко

У вересні 2019 року під Києвом згорів будинок ексочільниці НБУ Валерії Гонтаревої, яка зараз живе у Лондоні. Наразі поліція розслідує справу і підозрює імовірний підпал.

Сама ж Гонтарева звинуватила у всьому Ігоря Коломойського. Мовляв, той так мстить за її участь у націоналізації "Приватбанку". Олігарх у відповідь подав до суду.

Згодом скандал набув ще більших масштабів після номеру "Кварталу 95" разом з хором імені Верьовки з піснею "Горіла хата палала".

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