Горіла хата 2: кварталівці заспівали нову пісню для Гонтаревої – відео

"Вечірній квартал" вирішив присвятити ще один номер ексочільниці Національного банку України Валерії Гонтаревій. На цей раз коміки "вибачилися" перед Гонтаревою, щоправда – у притаманній "Кварталу 95" манері.

Відео (уривок із концерту-запису новорічного "Вечірнього кварталу") опублікувала у фейсбуці речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук.

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Горіла хата 2: "полум'яний привіт" для Гонтаревої

На сцені "Вечірнього кварталу" пролунала пісня з "вибаченнями" для Валерії Гонтаревої (цього разу хор імені Верьовки участі не брав).

Текст мовою оригіналу:

У жінки прошу пробачення,

Знову збудуєм дачу вам,

Гроші зберем на карточку,

На "Дельта банку" карточку.

Те, що лунала пісня ця,

Вибачте лисого глупця

Во ім'я сина і отця,

Пресвята погорілиця.

Після цього актори передали Гонтаревій "полум'яний привіт", а Євген Кошовий сказав, що "український політик повинен прожити своє життя так, щоб потім не соромно було дивитися в очі своїм колегам – в Лондоні".

Горіла хата 1: у чому суть скандалу

"Квартал 95", одним із засновником якого є Президент України Володимир Зеленський, у жовтні 2019 року присвятив номер пожежі у будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої.

Колектив "Вечірнього кварталу" разом із хором імені Верьовки виконали пісню "Горіла хата".

Починалася пісня зі слів "горіла хата, а в Лондоні жінка плакала" – зараз Гонтарева живе та працює в Лондоні А завершувалася пісня "мораллю": "хата згоріла від стида".

Сам номер та участь у ньому колективу імені Верьовки, який якраз перед тим виконував Гімн України на футбольному матчі збірної, стали дуже резонансною подією для українців.

Відео з виступом кварталівців про Гонтареву, що викликав гучний скандал:

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