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      Горіла хата 2: кварталівці заспівали нову пісню для Гонтаревої – відео

      611 Читать новость на русском
      "Квартал 95" вибачився перед Гонтаревою? / Колаж 24 каналу

      "Вечірній квартал" вирішив присвятити ще один номер ексочільниці Національного банку України Валерії Гонтаревій. На цей раз коміки "вибачилися" перед Гонтаревою, щоправда – у притаманній "Кварталу 95" манері.

      Відео (уривок із концерту-запису новорічного "Вечірнього кварталу") опублікувала у фейсбуці речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук.

      Читайте також: "Квартал 95" нагадав Зеленському про обіцяні весняні "посадки": відео

      Горіла хата 2: "полум'яний привіт" для Гонтаревої

      На сцені "Вечірнього кварталу" пролунала пісня з "вибаченнями" для Валерії Гонтаревої (цього разу хор імені Верьовки участі не брав).

      Текст мовою оригіналу:

      • У жінки прошу пробачення,
      • Знову збудуєм дачу вам,
      • Гроші зберем на карточку,
      • На "Дельта банку" карточку.
      • Те, що лунала пісня ця,
      • Вибачте лисого глупця
      • Во ім'я сина і отця,
      • Пресвята погорілиця.

      Після цього актори передали Гонтаревій "полум'яний привіт", а Євген Кошовий сказав, що "український політик повинен прожити своє життя так, щоб потім не соромно було дивитися в очі своїм колегам – в Лондоні".

      Горіла хата 1: у чому суть скандалу

      "Квартал 95", одним із засновником якого є Президент України Володимир Зеленський, у жовтні 2019 року присвятив номер пожежі у будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої.

      • Колектив "Вечірнього кварталу" разом із хором імені Верьовки виконали пісню "Горіла хата".

      Починалася пісня зі слів "горіла хата, а в Лондоні жінка плакала" – зараз Гонтарева живе та працює в Лондоні А завершувалася пісня "мораллю": "хата згоріла від стида".

      Сам номер та участь у ньому колективу імені Верьовки, який якраз перед тим виконував Гімн України на футбольному матчі збірної, стали дуже резонансною подією для українців.

      Відео з виступом кварталівців про Гонтареву, що викликав гучний скандал:

      Усі новини про скандал навколо пісні "Горіла хата" "Вечірнього кварталу" – у матеріалах 24 каналу.

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      16 грудня
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Курйозні новини Новини України Квартал 95 Валерія Гонтарева Горіла хата: скандал з 95 кварталом
      Коментарі
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