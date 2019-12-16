Зеленський вперше в статусі президента відвідав концерт "Кварталу 95": відео

Запис новорічного концерту "Вечірнього Кварталу" відбувся 15 грудня, у неділю, у Національному палаці мистецтв "Україна" в Києві. Захід відвідав Президент України Володимир Зеленський, і це вперше за час перебування його на чолі держави.

Володимир Зеленський став одним з 5000 глядачів (саме стільки вміщує концертний зал Палацу "Україна", який був заповнений увечері 15 грудня) виступу "Кварталу 95". Про це пишуть користувачі соцмереж, які також були на концерті.

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Раніше Володимир Зеленський концерти "Кварталу 95", який колись очолював, не відвідував.

Щодо заходів безпеки на концерті: користувачі мереж не помітили якоїсь пожвавленості чи особливих ​​перевірок. На вході до Палацу "Україна" були металошукачі, охорона перевіряла сумки, однак це звичні речі на масових заходах.

Видання IOD, представник якого був у залі, написало, що концерт відвідали народний депутат та екскварталівець Юрій Корявченков ("Юзік"), заступник голови Офісу Президента Сергій Шефір, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та прессекретарка президента Юлія Мендель.

Саме вона виклала в інстаграмі відео, на якому кварталівці співають пісню про те, що весна минула давно, а обіцяних "посадок" корупціонерів так і не дочекалися.

Реакція Зеленського на жартівливо-саркастичну пісню наразі не відома.

Цікаво, що зайшов до зали Володимир Зеленський через сцену. Президент сів в одному з перших рядів місць для глядачів та показав, що тримає у руках квиток. Зал зустрів його оплесками.

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