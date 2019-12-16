Зеленський вперше в статусі президента відвідав концерт "Кварталу 95": відео
Запис новорічного концерту "Вечірнього Кварталу" відбувся 15 грудня, у неділю, у Національному палаці мистецтв "Україна" в Києві. Захід відвідав Президент України Володимир Зеленський, і це вперше за час перебування його на чолі держави.
Володимир Зеленський став одним з 5000 глядачів (саме стільки вміщує концертний зал Палацу "Україна", який був заповнений увечері 15 грудня) виступу "Кварталу 95". Про це пишуть користувачі соцмереж, які також були на концерті.
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Раніше Володимир Зеленський концерти "Кварталу 95", який колись очолював, не відвідував.
Щодо заходів безпеки на концерті: користувачі мереж не помітили якоїсь пожвавленості чи особливих перевірок. На вході до Палацу "Україна" були металошукачі, охорона перевіряла сумки, однак це звичні речі на масових заходах.
Видання IOD, представник якого був у залі, написало, що концерт відвідали народний депутат та екскварталівець Юрій Корявченков ("Юзік"), заступник голови Офісу Президента Сергій Шефір, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та прессекретарка президента Юлія Мендель.
Саме вона виклала в інстаграмі відео, на якому кварталівці співають пісню про те, що весна минула давно, а обіцяних "посадок" корупціонерів так і не дочекалися.
Реакція Зеленського на жартівливо-саркастичну пісню наразі не відома.
Цікаво, що зайшов до зали Володимир Зеленський через сцену. Президент сів в одному з перших рядів місць для глядачів та показав, що тримає у руках квиток. Зал зустрів його оплесками.
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