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      Путін боїться таких людей, як Зеленський, – ексдепутат Росії

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      Зеленський виявився не таким простим, як очікував Путін, – Пономарьов / epa.eu

      Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив, що під час нормандського саміту у Парижі Президент України Володимир Зеленський виявився не таким простим, як очікував Кремль. Ба більше, за його словами, Володимир Путін боїться таких людей, як Зеленський.

      Зокрема, через це Путін і не зміг повноцінно реалізувати свою мету на саміт, пояснив Пономарьов в інтерв'ю "Крим.Реалії".

      До слова: У Кремлі дали зухвалу пораду Зеленському, як правильно тиснути руку Путіну

      За його словами, у президента України є три риси, яких боїться Путін:

      • значно молодший вік;
      • харизма;
      • уміння маніпулювати.

      Путін – маніпулятор-КГБшник, а Зеленський – маніпулятор-актор. Команда Зеленського у Парижі грала у піддавки з Путіним, щоб заманити його назустріч та домогтися власних цілей,
      – заявив Ілля Пономарьов.

      Ексдепутат російської держдуми підкреслив, що володар Кремля приїхав до Парижу заради власної великої перемоги, але у підсумку протистояння досвідченого КГБшника і харизматичного актора завершилося нічиєю.

      нормандський саміт, про що домовилися у Парижі
      Про що Зеленський і Путін домовилися у Парижі / інфографіка 24 каналу

      Краще б він говорив із Зеленським, – у США різко відреагували на перемовини Трампа і Лаврова
      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Володимир Путін Нормандська зустріч 2019
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