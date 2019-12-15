Путін боїться таких людей, як Зеленський, – ексдепутат Росії

Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив, що під час нормандського саміту у Парижі Президент України Володимир Зеленський виявився не таким простим, як очікував Кремль. Ба більше, за його словами, Володимир Путін боїться таких людей, як Зеленський.

Зокрема, через це Путін і не зміг повноцінно реалізувати свою мету на саміт, пояснив Пономарьов в інтерв'ю "Крим.Реалії".

До слова: У Кремлі дали зухвалу пораду Зеленському, як правильно тиснути руку Путіну

За його словами, у президента України є три риси, яких боїться Путін:

значно молодший вік;

харизма;

уміння маніпулювати.

Путін – маніпулятор-КГБшник, а Зеленський – маніпулятор-актор. Команда Зеленського у Парижі грала у піддавки з Путіним, щоб заманити його назустріч та домогтися власних цілей,

– заявив Ілля Пономарьов.

Ексдепутат російської держдуми підкреслив, що володар Кремля приїхав до Парижу заради власної великої перемоги, але у підсумку протистояння досвідченого КГБшника і харизматичного актора завершилося нічиєю.



Про що Зеленський і Путін домовилися у Парижі / інфографіка 24 каналу