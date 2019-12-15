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      Путин боится таких людей, как Зеленский, – экс-депутат России

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      Зеленский оказался не таким простым, как ожидал Путин, – Пономарев / epa.eu

      Бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев заявил, что во время нормандского саммита в Париже Президент Украины Владимир Зеленский оказался не таким простым, как ожидал Кремль. Более того, по его словам, Владимир Путин боится таких людей, как Зеленский.

      В частности, из-за этого Путин и не смог полноценно реализовать свою цель на саммит, пояснил Пономарев в интервью "Крым.Реалии".

      К слову: В Кремле дали наглый совет Зеленскому, как правильно жать руку Путину

      По его словам, у президента Украины есть три черты, которых боится Путин:

      • значительно младший возраст;
      • харизма;
      • умение манипулировать.

      Путин – манипулятор-КГБшник, а Зеленский – манипулятор-актер. Команда Зеленского в Париже играла в поддавки с Путиным, чтобы заманить его навстречу и добиться собственных целей,
      – заявил Илья Пономарев.

      Экс-депутат российской госдумы подчеркнул, что обладатель Кремля приехал в Париж ради собственной великой победы, но в итоге противостояние опытного КГБшника и харизматичного актера завершилось ничьей.

      нормандський саміт, про що домовилися у Парижі
      О чем Зеленский и Путин договорились в Париже / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Нормандская встреча 2019 Владимир Путин Владимир Зеленский
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