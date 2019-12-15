Путин боится таких людей, как Зеленский, – экс-депутат России

Бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев заявил, что во время нормандского саммита в Париже Президент Украины Владимир Зеленский оказался не таким простым, как ожидал Кремль. Более того, по его словам, Владимир Путин боится таких людей, как Зеленский.

В частности, из-за этого Путин и не смог полноценно реализовать свою цель на саммит, пояснил Пономарев в интервью "Крым.Реалии".

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По его словам, у президента Украины есть три черты, которых боится Путин:

значительно младший возраст;

харизма;

умение манипулировать.

Путин – манипулятор-КГБшник, а Зеленский – манипулятор-актер. Команда Зеленского в Париже играла в поддавки с Путиным, чтобы заманить его навстречу и добиться собственных целей,

– заявил Илья Пономарев.

Экс-депутат российской госдумы подчеркнул, что обладатель Кремля приехал в Париж ради собственной великой победы, но в итоге противостояние опытного КГБшника и харизматичного актера завершилось ничьей.



О чем Зеленский и Путин договорились в Париже / инфографика 24 канала