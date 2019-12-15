Пропагандисти каналу "Росія 1" показали анонсоване інтерв'ю з Зеленським: відео
Російський пропагандистський каналу "Росія 1" у своєму ефірі продемонстрував інтерв’ю з Президентом України Володимиром Зеленським. Цей коментар російські ЗМІ почали анонсувати 12 грудня – за кілька днів після зустрічі у нормандському форматі.
Так зване інтерв’ю з Зеленським вийшло, як і було анонсовано, у неділю, 15 грудня. Стало воно частиною програми з красномовною назвою "Москва. Кремль. Путін". Взяли пропагандисти коментар в українського президента у Парижі на полях нормандського саміту. Вони переконують, що це "перше за 6 років повноцінне нормальне спілкування президента України з російськими журналістами".
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На опублікованих кадрах видно, і на цьому пропагандисти акцентують, що спершу охорона Зеленського не підпускала журналістку до українського президента. Щоправда, у підсумку журналістці все ж вдалося поставити питання. Запитувала вона, як пройшла зустріч із Путіним.
"Була перша зустріч, особиста. Поговорили. Порушували дуже важливі питання", – зауважив Зеленський.
Також він зізнався, що вони втомилися та хочуть повечеряти.
"Це правильний початок, у принципі, на зустрічах такого формату. У нас є можливість домогтися результату, а саме кінця війни в Україні", – наголосив президент.
Також Зеленський зауважив, що за 4 місяці відбудеться ще одна зустріч "нормандської четвірки", тому що "багато питань за один раз не вирішили".
"І дійсно було дуже багато поглядів", – додав політик.
Крім того, Зеленський прокоментував і мінську угоди.
Мінськ, як кажуть, "Мінськом". Час іде, і все змінюється. Ми маємо трохи інші погляди. Думаю, що нашій країні видніше, тому що це наша країна, і ми дуже добре знаємо людей, які живуть на окупованих територіях,
– вважає гарант.
Наостанок Зеленський заявив, для нього найголовніший підсумок "Нормандії – "те, що ми (країни-учасниці "нормандської четвірки" почали всі спілкуватися".
Додамо, коментуючи інтерв’ю Зеленського, пропагандисти стверджують, що проти цього були очільник Офісу Президента Андрій Богдан і його заступник Кирило Тимошенко. Вони начебто усім своїм виглядом показували, що давати коментар російським ЗМІ не можна.
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Дивіться коментар Володимира Зеленського пропагандистським ЗМІ
Що відомо про інтерв’ю Володимира Зеленського пропагандистським ЗМІ
12 грудня низка російських ЗМІ заявили, що Зеленський дав інтерв'ю телеканалу "Россия 1". А повна програма мала б вийти у ефір увечері в неділю, 15 грудня. Цікаво, що відеоанонсу цього інтерв’ю спершу не було.
Згодом, український президент усе ж зізнався, що дав коментар пропагандистам, однак назвати це інтерв’ю складно. За його словами, Була лише коротка відповідь на коротке запитання російської журналістки, була лише коротка відповідь на коротке запитання російської журналістки.
Я читав про це, але я не давав інтерв'ю каналу "Росія 1". У нас преспідхід був біля входу у готель. У коридорі була журналістка, яка щось у мене запитала. Я їй щось та й відповів. Отаке "інтерв'ю",
– пояснив президент України.
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