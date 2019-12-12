Зеленський спростував інформацію про своє інтерв'ю пропагандистам "Росії 1"

Низка російських ЗМІ повідомили, що Президент України Володимир Зеленський у Парижі дав інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Росія 1". Втім сам президент цю інформацію заперечив.

Була лише коротка відповідь на коротке запитання російської журналістки, запевнив Володимир Зеленський в ефірі проєкту "Право на владу".

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Я читав про це, але я не давав інтерв'ю каналу "Росія 1". У нас преспідхід був біля входу у готель. У коридорі була журналістка, яка щось у мене запитала. Я їй щось та й відповів. Отаке "інтерв'ю",

– пояснив президент України.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пожартував, що коли це рахується за інтерв'ю, то і він теж його давав.

"Там було дуже багато журналістів з різних країн", – резюмував Володимир Зеленський.

Що відомо про буцімто інтерв'ю Зеленського російським пропагандистам?У четвер, 12 грудня, одразу декілька російських ЗМІ почали писати, буцімто Володимир Зеленський дав інтерв'ю пропагандистському каналу "Росія 1".



Згідно з повідомленнями, повна його версія буде показана в ефірі телеканалу у неділю, 15 грудня, у проєкті "Москва. Кремль. Путін".