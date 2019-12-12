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      Зеленський спростував інформацію про своє інтерв'ю пропагандистам "Росії 1"

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      Зеленський: Я не давав інтерв'ю телеканалу "Росія 1" / president.gov.ua

      Низка російських ЗМІ повідомили, що Президент України Володимир Зеленський у Парижі дав інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Росія 1". Втім сам президент цю інформацію заперечив.

      Була лише коротка відповідь на коротке запитання російської журналістки, запевнив Володимир Зеленський в ефірі проєкту "Право на владу".

      До слова: Зеленський про Пушиліна: з таким "керівництвом" окупованих територій я говорити ніколи не буду

      Я читав про це, але я не давав інтерв'ю каналу "Росія 1". У нас преспідхід був біля входу у готель. У коридорі була журналістка, яка щось у мене запитала. Я їй щось та й відповів. Отаке "інтерв'ю",
      – пояснив президент України.

      Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пожартував, що коли це рахується за інтерв'ю, то і він теж його давав.

      "Там було дуже багато журналістів з різних країн", – резюмував Володимир Зеленський.

      Що відомо про буцімто інтерв'ю Зеленського російським пропагандистам?У четвер, 12 грудня, одразу декілька російських ЗМІ почали писати, буцімто Володимир Зеленський дав інтерв'ю пропагандистському каналу "Росія 1".

      Згідно з повідомленнями, повна його версія буде показана в ефірі телеканалу у неділю, 15 грудня, у проєкті "Москва. Кремль. Путін".

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Нормандська зустріч 2019 Російська пропаганда
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