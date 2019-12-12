Зеленский опроверг информацию о своем интервью пропагандистам "России 1"

Ряд российских СМИ сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский в Париже дал интервью пропагандистскому телеканалу "Россия 1". Впрочем сам президент эту информацию опроверг.

Был только короткий ответ на короткий вопрос российской журналистки, заверил Владимир Зеленский в эфире проекта "Право на власть".

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Я читал об этом, но я не давал интервью каналу "Россия 1". У нас пресс-подход был возле входа в отель. В коридоре была журналистка, что-то у меня спросила. Я ей что-то и ответил. Такое "интервью",

– пояснил президент Украины.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков пошутил, что если это считается за интервью, то и он тоже его давал.

"Там было очень много журналистов из разных стран", – резюмировал Владимир Зеленский.

Что известно о якобы интервью Зеленского российским пропагандистам?

В четверг, 12 декабря, сразу несколько российских СМИ начали писать, будто Владимир Зеленский дал интервью пропагандистскому каналу "Россия 1".



Согласно сообщениям, полная его версия будет показана в эфире телеканала в воскресенье, 15 декабря, в проекте "Москва. Кремль. Путин".