Зеленский опроверг информацию о своем интервью пропагандистам "России 1"
Ряд российских СМИ сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский в Париже дал интервью пропагандистскому телеканалу "Россия 1". Впрочем сам президент эту информацию опроверг.
Был только короткий ответ на короткий вопрос российской журналистки, заверил Владимир Зеленский в эфире проекта "Право на власть".
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Я читал об этом, но я не давал интервью каналу "Россия 1". У нас пресс-подход был возле входа в отель. В коридоре была журналистка, что-то у меня спросила. Я ей что-то и ответил. Такое "интервью",
– пояснил президент Украины.
Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков пошутил, что если это считается за интервью, то и он тоже его давал.
"Там было очень много журналистов из разных стран", – резюмировал Владимир Зеленский.
Что известно о якобы интервью Зеленского российским пропагандистам?
В четверг, 12 декабря, сразу несколько российских СМИ начали писать, будто Владимир Зеленский дал интервью пропагандистскому каналу "Россия 1".
Согласно сообщениям, полная его версия будет показана в эфире телеканала в воскресенье, 15 декабря, в проекте "Москва. Кремль. Путин".
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