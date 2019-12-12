01:00
13 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Эрнст разрушает российскую пропаганду. Любимая книга Путина
      Вєсті Кремля
      21:20, 11 декабря
      Вести.UA: О чем Зеленский говорил с Путиным. Бои без правил в Раде
      Вєсті.UA
      20:31, 11 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Зеленский опроверг информацию о своем интервью пропагандистам "России 1"

      36 Читати новину українською
      Зеленский: Я не давал интервью телеканалу "Россия 1" / president.gov.ua

      Ряд российских СМИ сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский в Париже дал интервью пропагандистскому телеканалу "Россия 1". Впрочем сам президент эту информацию опроверг.

      Был только короткий ответ на короткий вопрос российской журналистки, заверил Владимир Зеленский в эфире проекта "Право на власть".

      К слову: Зеленский о Пушилине: с таким "руководством" оккупированных территорий говорить никогда не буду

      Я читал об этом, но я не давал интервью каналу "Россия 1". У нас пресс-подход был возле входа в отель. В коридоре была журналистка, что-то у меня спросила. Я ей что-то и ответил. Такое "интервью",
      – пояснил президент Украины.

      Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков пошутил, что если это считается за интервью, то и он тоже его давал.

      "Там было очень много журналистов из разных стран", – резюмировал Владимир Зеленский.

      Что известно о якобы интервью Зеленского российским пропагандистам?
      В четверг, 12 декабря, сразу несколько российских СМИ начали писать, будто Владимир Зеленский дал интервью пропагандистскому каналу "Россия 1".

      Согласно сообщениям, полная его версия будет показана в эфире телеканала в воскресенье, 15 декабря, в проекте "Москва. Кремль. Путин".

      Поздравления на Андрея: лучшие поздравления в День Ангела
      12 декабря
      2158
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Нормандская встреча 2019 Владимир Зеленский Новости Украины Российская пропаганда
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 12 декабря
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      12 декабря , 23:00 Військові злочини терористів Росії: інформація з грифом "суворо секретно"
      Михайло Макарук 109
      12 декабря , 22:50 Главные новости 12 декабря: кто и как мог убить Шеремета, особый статус Донбасса продлен
      Андрій Шляхтін 94
      12 декабря , 22:45 Павел Шеремет: как жил, где работал и почему был убит
      Ірина Поліщук 113
      12 декабря , 22:30 Особливий статус Донбасу: навіщо депутати Зеленського проголосували за закон Порошенка
      Антон Голобородько 62
      12 декабря , 22:00 Путин и Сребреница: о чем Кремль предупредил Украину
      Злой Одессит 1129
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук