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      Спроба №2: Соловйов знову відповів Зеленському через взуття Brioni – фото

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      Соловйов знову відповів Зеленському через взуття Brioni / Колаж 24 каналу

      Російський пропагандист Володимир Соловйов ніяк не може забути зауваження українського президента Володимира Зеленського щодо страху забруднити дорогі туфлі Brioni. Журналіст Кремля навіть спеціально зробив селфі на фоні магизину цього бренду.

      Що сказав Зеленський Соловйову і до чого тут туфлі?

      Президент Володимир Зеленський під час нормандського саміту 9 грудня запросив російських пропагандистів на чолі з Володимиром Соловйовим приїхати в Україну. Він запропонував їм подивитися, як реально живуть люди у селищах на Донбасі, де відбулося розведення військ. 

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      А я завжди кажу – приїдьте, подивіться, що у нас в Україні відбувається, походіть ніжками, ручками, очками. Нічого страшного, думаю, туфлі Brioni не забрудните,
      – іронізував глава держави.

      Яка була перша реакція Соловйова?

      Російський пропагандист вперше відреагував на запрошення Зеленського 11 грудня. Прокремлівський журналіст нагадав, що йому заборонений в’їзд до України.

      Також він опублікував фото у кросівках і підписав його словами "Ніякого Brioni". Це було своєрідною відповіддю пропагандиста на іронічні слова Зеленського про страх забруднити в Україні взуття дорогого бренду.


      Соловйов у кросівках замість туфлів Brioni

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      Спроба №2. Що на цей раз вигадав Соловйов?

      Російського пропагандиста напевне дуже зачепили слова Зеленського і він вирішив придумати нову відповідь. Соловйов сфотографувався на фоні магазину бренду Brioni і опублікував світлину 14 грудня. Що цікаво, одягнений "журналіст" був у кофту з військовим принтом.

      Кажуть, в іншому взутті до Володимира Зеленського не пускають,
      – написав він під фото.


      Соловйов сфотографувався на фоні бренду Brioni

      Коментуючи цю світлину Соловйова ще один російський журналіст Олег Лур'є вирішив поіронізувати у телеграмі. Він пригадав нещодавній випадок, коли російських журналістів НТВ не пустили в Україну.

      Тепер зрозуміло чому журналістів НТВ не пустили на Україну. Все просто: у них не було Brioni,
      – написав Лур'є.

       

      Чому насправді журналістів з РФ не пустили в Україну? 13 грудня до України в "Борисполі" не пропустили журналіста того ж "НТВ" Сергія Савіна, а вже 14 грудня – його колегу Олександру Тонких. Усе через те, що обидвоє незаконно відвідували окупований український Крим.

      У самому бюстгальтері та без макіяжу: Ірина Шейк поділилася спокусливим фото
      14 грудня
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Володимир Зеленський Війна на Донбасі Російська пропаганда Журналісти ЗМІ
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