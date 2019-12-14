"Здуло кримським вітром": ще одну російську журналістку не пустили в Україну

Українські прикордонники не пустили журналістку російського телеканалу "НТВ" через кордон. Причина: жінка незаконно відвідувала Крим. Тепер вона не зможе відвідувати Україну протягом трьох років.

Журналістку російського ЗМІ у суботу, 14 грудня, вранці в київському аеропорту "Бориспіль" не пустили до України, ба більше – їй заборонили в'їзд на нашу територію на три роки. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

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У ДПСУ розповіли, що жінка прибула до України авіарейсом із турецького Стамбула. Прикордонники з'ясували, що вона працює журналістом російського телеканалу "НТВ" і робить сюжети на соціальні теми.

Незаконно відвідувала Крим і збрехала прикордонникам

Під час прикордонного контролю громадянка РФ зазначила, що на тимчасово окупованих територіях України вона ніколи не була.

Однак її слова перевірили і виявили обман: насправді жінка незаконно відвідувала Крим. Згодом вона сама підтвердила цю інформацію.

Що кажуть у "НТВ"

Російський телеканал "НТВ" підтвердив, що 14 грудня до Києва не пустили їх кореспондентку Олександру Тонких. Цікаво, що це вже другий випадок протягом двох днів: 13 грудня стало відомо, що до України в "Борисполі" не пропустили журналіста того ж "НТВ" Сергія Савіна.

Второго за сутки корреспондента НТВ не пустили в Киев. Теперь не смогла попасть на Украину Александра Тонких. Поводом для запрета на въезд стало то, что в 2016 году она посещала Крым.



Вчера на Украину не пустили Сергея Савинаhttps://t.co/SHtnO5rXua — НТВ (@ntvru) December 14, 2019

Наслідки для Тонких: до України не поїде у найближчі три роки

За порушення вимог закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" журналістці відмовили в перетині кордону і заборонили в'їзд до України на 3 роки.

ДПСУ опублікували у фейсбуці фотодокази відвідування Криму журналісткою Тонких, прокоментувавши допис у такий спосіб: "Здуло кримським вітром... Російській журналістці заборонили в'їзд в Україну на 3 роки".

У Держприкордонслужбі також зауважили, що з початку 2019 року виявлено понад 5 тисяч порушень людьми порядку в'їзду – виїзду до та з тимчасово окупованих територій.