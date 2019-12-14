16:28
14 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Батіскаф Батіскафич розколює Маріанський жолоб. "Хубло" прибрали з ефіру
      Вєсті Кремля
      22:31, 13 грудня
      Вєсті.UA: Як Зеленський боротиметься з мітингами. Російські пропагандисти приїхали до України
      Вєсті.UA
      20:38, 13 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      "Здуло кримським вітром": ще одну російську журналістку не пустили в Україну

      304 Читать новость на русском
      До України не пустили ще одного представника росЗМІ / Ілюстративне фото (ДПСУ)

      Українські прикордонники не пустили журналістку російського телеканалу "НТВ" через кордон. Причина: жінка незаконно відвідувала Крим. Тепер вона не зможе відвідувати Україну протягом трьох років.

      Журналістку російського ЗМІ у суботу, 14 грудня, вранці в київському аеропорту "Бориспіль" не пустили до України, ба більше – їй заборонили в'їзд на нашу територію на три роки. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

      Читайте також: Російські пропагандисти приїхали в Київ: реакція СБУ та прикордонників

      У ДПСУ розповіли, що жінка прибула до України авіарейсом із турецького Стамбула. Прикордонники з'ясували, що вона працює журналістом російського телеканалу "НТВ" і робить сюжети на соціальні теми.

      Незаконно відвідувала Крим і збрехала прикордонникам

      Під час прикордонного контролю громадянка РФ зазначила, що на тимчасово окупованих територіях України вона ніколи не була.

      Однак її слова перевірили і виявили обман: насправді жінка незаконно відвідувала Крим. Згодом вона сама підтвердила цю інформацію.

      Що кажуть у "НТВ"

      Російський телеканал "НТВ" підтвердив, що 14 грудня до Києва не пустили їх кореспондентку Олександру Тонких. Цікаво, що це вже другий випадок протягом двох днів: 13 грудня стало відомо, що до України в "Борисполі" не пропустили журналіста того ж "НТВ" Сергія Савіна.

      Наслідки для Тонких: до України не поїде у найближчі три роки

      За порушення вимог закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" журналістці відмовили в перетині кордону і заборонили в'їзд до України на 3 роки.

      ДПСУ опублікували у фейсбуці фотодокази відвідування Криму журналісткою Тонких, прокоментувавши допис у такий спосіб: "Здуло кримським вітром... Російській журналістці заборонили в'їзд в Україну на 3 роки".

      У Держприкордонслужбі також зауважили, що з початку 2019 року виявлено понад 5 тисяч порушень людьми порядку в'їзду – виїзду до та з тимчасово окупованих територій.

      У Києві силовики скрутили людей, які зупинили п'яних поліцейських: відео
      сьогодні
      5734
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Журналісти ЗМІ Російська пропаганда Анексія Криму Держприкордонслужба Новини Борисполя Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:00 Письмо из Луганска: "Это вам не Украина!"
      Ольга Черненко 527
      сьогодні , 14:02 Допінговий скандал: чому санкції WADA проти Росії ще нічого не вирішують
      Світлана Попова 1391
      сьогодні , 12:45 Вбивство Шеремета: чи доведуть справу до кінця
      Інна Жолобович 1159
      сьогодні , 12:00 Маньяк Чикатило – порождение советского строя
      Максим Мирович 992
      сьогодні , 09:04 Головні новини 13 грудня: Суд у справі вбивства Шеремета, Brexit наближається
      Северин Трач 1086
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук