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      "Сдуло крымским ветром": еще одну российскую журналистку не пустили в Украину

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      В Украину не пустили еще одного представителя росСМИ / Иллюстративное фото (ГПСУ)

      Украинские пограничники не пустили журналистку российского телеканала "НТВ" через границу. Причина: женщина незаконно посещала Крым. Теперь она не сможет посещать Украину в течение трех лет.

      Журналистку российского СМИ в субботу, 14 декабря, утром в киевском аэропорту "Борисполь" не пустили в Украину, более того, ей запретили въезд на нашу территорию на три года. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

      Читайте также: Российские пропагандисты приехали в Киев: реакция СБУ и пограничников

      В ГПСУ рассказали, что женщина прибыла в Украину авиарейсом из турецкого Стамбула. Пограничники выяснили, что она работает журналистом российского телеканала "НТВ" и делает сюжеты на социальные темы.

      Незаконно посещала Крым и соврала пограничникам

      Во время пограничного контроля гражданка РФ отметила, что на временно оккупированных территориях Украины она никогда не была.

      Однако ее слова проверили и обнаружили обман: на самом деле женщина незаконно посещала Крым. Впоследствии она сама подтвердила эту информацию.

      Что говорят в "НТВ"

      Российский телеканал "НТВ" подтвердил, что 14 декабря в Киев не пустили их корреспондентку Александру Тонких. Интересно, что это уже второй случай в течение двух дней: 13 декабря стало известно, что в "Борисполе" не пропустили журналиста того же "НТВ" Сергея Савина.

      Последствия для Тонких: в Украину не поедет в ближайшие три года

      За нарушение требований закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" журналистке отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину на 3 года.

      ГНСУ опубликовали в фейсбуке фотодоказательства посещение Крыма журналисткой Тонких, прокомментировав сообщение следующим образом: "Сдуло крымским ветром... Российской журналистке запретили въезд в Украину на 3 года".

      В Госпогранслужбе также отметили, что с начала 2019 года выявлено более 5 тысяч нарушений людьми порядка въезда – выезда и с временно оккупированных территорий.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Журналисты Украина – Россия Новости Борисполя Госпогранслужба Аннексия Крыма Российская пропаганда СМИ
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