"Сдуло крымским ветром": еще одну российскую журналистку не пустили в Украину

Украинские пограничники не пустили журналистку российского телеканала "НТВ" через границу. Причина: женщина незаконно посещала Крым. Теперь она не сможет посещать Украину в течение трех лет.

Журналистку российского СМИ в субботу, 14 декабря, утром в киевском аэропорту "Борисполь" не пустили в Украину, более того, ей запретили въезд на нашу территорию на три года. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

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В ГПСУ рассказали, что женщина прибыла в Украину авиарейсом из турецкого Стамбула. Пограничники выяснили, что она работает журналистом российского телеканала "НТВ" и делает сюжеты на социальные темы.

Незаконно посещала Крым и соврала пограничникам

Во время пограничного контроля гражданка РФ отметила, что на временно оккупированных территориях Украины она никогда не была.

Однако ее слова проверили и обнаружили обман: на самом деле женщина незаконно посещала Крым. Впоследствии она сама подтвердила эту информацию.

Что говорят в "НТВ"

Российский телеканал "НТВ" подтвердил, что 14 декабря в Киев не пустили их корреспондентку Александру Тонких. Интересно, что это уже второй случай в течение двух дней: 13 декабря стало известно, что в "Борисполе" не пропустили журналиста того же "НТВ" Сергея Савина.

Второго за сутки корреспондента НТВ не пустили в Киев. Теперь не смогла попасть на Украину Александра Тонких. Поводом для запрета на въезд стало то, что в 2016 году она посещала Крым.



Вчера на Украину не пустили Сергея Савинаhttps://t.co/SHtnO5rXua — НТВ (@ntvru) December 14, 2019

Последствия для Тонких: в Украину не поедет в ближайшие три года

За нарушение требований закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" журналистке отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину на 3 года.

ГНСУ опубликовали в фейсбуке фотодоказательства посещение Крыма журналисткой Тонких, прокомментировав сообщение следующим образом: "Сдуло крымским ветром... Российской журналистке запретили въезд в Украину на 3 года".

В Госпогранслужбе также отметили, что с начала 2019 года выявлено более 5 тысяч нарушений людьми порядка въезда – выезда и с временно оккупированных территорий.