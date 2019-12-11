Російський пропагандист Соловйов відреагував на запрошення Зеленського відвідати Донбас

Російський пропагандист Володимир Соловйов відповів на запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати Донбас. Він нагадав, що йому заборонений в’їзд до України.

Також Соловйов запропонував Зеленському зробити з ним інтерв’ю. Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

До теми: Зеленський запросив пропагандиста Соловйова на Донбас: Думаю, туфлі Brioni не забрудните

Пропагандист Кремля запросив українського президента відвідати Донецьк.

За його словами, російський лідер Путін, на відміну від українського, думає про людей, про що говорив під час нормандської зустрічі.

Також Соловйов оприлюднив у своєму інстаграмі фото у кросівках. Це було своєрідною відповіддю на іронічні слова Зеленського про страх забруднити в Україні взуття дорогого бренду Brioni.

Що відомо про запрошення Зеленського Соловйову

Президент Володимир Зеленський запросив російських пропагандистів на чолі з Володимиром Соловйовим приїхати в Україну. Він пропонує їм подивитися, як реально живуть люди у селищах на Донбасі, де відбулося розведення військ. Про це Зеленський сказав на брифігу після нормандського саміту у Парижі відповідаючи на питання російської журналістки.

А я завжди кажу – приїдьте, подивіться, що у нас в Україні відбувається, походіть ніжками, ручками, очками. Нічого страшного, думаю, туфлі Brioni не забрудните,

– іронізував глава держави.