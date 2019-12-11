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      Российский пропагандист Соловьев отреагировал на приглашение Зеленского посетить Донбасс

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      Владимир Соловьев / скриншот из видео

      Российский пропагандист Владимир Соловьев ответил на приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Донбасс. Он напомнил, что ему запрещен въезд в Украину.

      Также Соловьев предложил Зеленскому сделать с ним интервью. Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

      К теме: Зеленский пригласил пропагандиста Соловьева на Донбасс: Думаю, туфли Brioni не испачкаете

      Пропагандист Кремля пригласил украинского президента посетить Донецк.

      По его словам, российский лидер Путин, в отличие от украинского, думает о людях, о чем говорил во время нормандской встречи.

      Также Соловьев обнародовал в своем инстаграме фото в кроссовках. Это было своеобразным ответом на ироничные слова Зеленского о страхе испачкать в Украине обувь дорогого бренда Brioni.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Никакого Бриони!

      Допис, поширений Владимир Соловьев (@vrsoloviev)

      Что известно о приглашении Зеленского Соловьеву

      Президент Владимир Зеленский пригласил российских пропагандистов во главе с Владимиром Соловьевым приехать в Украину. Он предлагает им посмотреть, как реально живут люди в поселках на Донбассе, где произошло разведение войск. Об этом Зеленский сказал на брифинге после нормандского саммита в Париже, отвечая на вопрос российской журналистки.

      А я всегда говорю – приезжайте, посмотрите, что у нас в Украине происходит, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, думаю, туфли Brioni не испачкаете,
      – иронизировал глава государства.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Курьезные новости Владимир Зеленский Новости политики Украина – Россия Оккупированные территории Российская пропаганда
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