Российский пропагандист Соловьев отреагировал на приглашение Зеленского посетить Донбасс

Российский пропагандист Владимир Соловьев ответил на приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Донбасс. Он напомнил, что ему запрещен въезд в Украину.

Также Соловьев предложил Зеленскому сделать с ним интервью. Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

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Пропагандист Кремля пригласил украинского президента посетить Донецк.

По его словам, российский лидер Путин, в отличие от украинского, думает о людях, о чем говорил во время нормандской встречи.

Также Соловьев обнародовал в своем инстаграме фото в кроссовках. Это было своеобразным ответом на ироничные слова Зеленского о страхе испачкать в Украине обувь дорогого бренда Brioni.

Что известно о приглашении Зеленского Соловьеву

Президент Владимир Зеленский пригласил российских пропагандистов во главе с Владимиром Соловьевым приехать в Украину. Он предлагает им посмотреть, как реально живут люди в поселках на Донбассе, где произошло разведение войск. Об этом Зеленский сказал на брифинге после нормандского саммита в Париже, отвечая на вопрос российской журналистки.

А я всегда говорю – приезжайте, посмотрите, что у нас в Украине происходит, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, думаю, туфли Brioni не испачкаете,

– иронизировал глава государства.