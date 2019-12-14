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      Попытка №2: Соловьев снова ответил Зеленскому из-за обуви Brioni – фото

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      Соловьев снова ответил Зеленскому из-за обуви Brioni / Коллаж 24 канала

      Российский пропагандист Владимир Соловьев никак не может забыть замечание украинского президента Владимира Зеленского о страхе испачкать дорогие туфли Brioni. Журналист Кремля даже специально сделал селфи на фоне магизина этого бренда.

      Что сказал Зеленский Соловьеву и при чем здесь туфли?

      Президент Владимир Зеленский во время нормандского саммита 9 декабря пригласил российских пропагандистов во главе с Владимиром Соловьевым приехать в Украину. Он предложил им посмотреть, как реально живут люди в поселках на Донбассе, где произошло разведение войск.

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      А я всегда говорю – приезжайте, посмотрите, что у нас в Украине происходит, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, думаю, туфли Brioni не загрязните,
      – иронизировал глава государства.

      Какая была первая реакция Соловьева?

      Российский пропагандист впервые отреагировал на приглашение Зеленского 11 декабря. Прокремлевский журналист напомнил, что ему запрещен въезд в Украину.

      Также он опубликовал фото в кроссовках и подписал его словам "Никакого Brioni". Это было своеобразным ответом пропагандиста на иронические слова Зеленского о страхе испачкать в Украине обувь дорогого бренда.


      Соловьев в кроссовках вместо туфель Brioni

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      Попытка №2. Что на этот раз придумал Соловьев?

      Российского пропагандиста, наверное, очень задели слова Зеленского и он решил придумать новый ответ. Соловьев сфотографировался на фоне магазина бренда Brioni и опубликовал фотографию 14 декабря. Что интересно, одет "журналист" был в кофту с военным принтом.

      Говорят, в другой обуви к Владимиру Зеленскому не пускают,
      – написал он под фото.


      Соловьев сфотографировался на фоне бренда Brioni

      Комментируя эту фотографию Соловьева, еще один российский журналист Олег Лурье решил поиронизировать в телеграмме. Он вспомнил недавний случай, когда российских журналистов НТВ не пустили в Украину.

      Теперь понятно, почему журналистов НТВ не пустили на Украину. Все просто: у них не было Brioni,
      – написал Лурье.

       

      Почему на самом деле журналистов с РФ не пустили в Украину?
      13 декабря в Украину в "Борисполе" не пропустили журналиста того же "НТВ" Сергея Савина, а уже 14 декабря – его коллегу Александру Тонких. Все потому, что оба незаконно посещали оккупированный украинский Крым.

      На Донбассе враг убил украинского военного
      14 декабря
      477
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Зеленский Украина – Россия Новости России СМИ Журналисты Российская пропаганда
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