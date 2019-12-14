Попытка №2: Соловьев снова ответил Зеленскому из-за обуви Brioni – фото

Российский пропагандист Владимир Соловьев никак не может забыть замечание украинского президента Владимира Зеленского о страхе испачкать дорогие туфли Brioni. Журналист Кремля даже специально сделал селфи на фоне магизина этого бренда.

Что сказал Зеленский Соловьеву и при чем здесь туфли?

Президент Владимир Зеленский во время нормандского саммита 9 декабря пригласил российских пропагандистов во главе с Владимиром Соловьевым приехать в Украину. Он предложил им посмотреть, как реально живут люди в поселках на Донбассе, где произошло разведение войск.

Интересно: Отшил и бросил трубку: Зеленский поговорил с пропагандисткой Скабеевой

А я всегда говорю – приезжайте, посмотрите, что у нас в Украине происходит, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, думаю, туфли Brioni не загрязните,

– иронизировал глава государства.

Какая была первая реакция Соловьева?

Российский пропагандист впервые отреагировал на приглашение Зеленского 11 декабря. Прокремлевский журналист напомнил, что ему запрещен въезд в Украину.

Также он опубликовал фото в кроссовках и подписал его словам "Никакого Brioni". Это было своеобразным ответом пропагандиста на иронические слова Зеленского о страхе испачкать в Украине обувь дорогого бренда.



Соловьев в кроссовках вместо туфель Brioni

Вам будет интересно: Российские пропагандисты приехали в Киев: реакция СБУ и пограничников

Попытка №2. Что на этот раз придумал Соловьев?

Российского пропагандиста, наверное, очень задели слова Зеленского и он решил придумать новый ответ. Соловьев сфотографировался на фоне магазина бренда Brioni и опубликовал фотографию 14 декабря. Что интересно, одет "журналист" был в кофту с военным принтом.

Говорят, в другой обуви к Владимиру Зеленскому не пускают,

– написал он под фото.



Соловьев сфотографировался на фоне бренда Brioni

Комментируя эту фотографию Соловьева, еще один российский журналист Олег Лурье решил поиронизировать в телеграмме. Он вспомнил недавний случай, когда российских журналистов НТВ не пустили в Украину.

Теперь понятно, почему журналистов НТВ не пустили на Украину. Все просто: у них не было Brioni,

– написал Лурье.

Почему на самом деле журналистов с РФ не пустили в Украину?

13 декабря в Украину в "Борисполе" не пропустили журналиста того же "НТВ" Сергея Савина, а уже 14 декабря – его коллегу Александру Тонких. Все потому, что оба незаконно посещали оккупированный украинский Крым.