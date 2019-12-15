Пропагандисты канала "Россия 1" показали анонсированное интервью с Зеленским: видео

Российский пропагандистский канал "Россия 1" в своем эфире продемонстрировал интервью с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот комментарий российские СМИ начали анонсировать 12 декабря – за несколько дней после встречи в нормандском формате.

Так называемое интервью с Зеленским вышло, как и было анонсировано, в воскресенье, 15 декабря. Оно стало частью программы с красноречивым названием "Москва. Кремль. Путин". Взяли пропагандисты комментарий у украинского президента в Париже на полях нормандского саммита. Они убеждают, что это "первое за 6 лет полноценное нормальное общение президента Украины с российскими журналистами".

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На опубликованных кадрах видно, и на этом пропагандисты акцентируют, что сначала охрана Зеленского не подпускала журналистку к украинскому президенту. Правда, в итоге журналистке все же удалось задать вопрос. Спрашивала она, как прошла встреча с Путиным.

"Была первая встреча, личная. Поговорили. Поднимали очень важные вопросы", – отметил Зеленский.

Также он признался, что они устали и хотят поужинать.

"Это правильное начало, в принципе, на встречах такого формата. У нас есть возможность добиться результата, а именно конца войны в Украине", – подчеркнул президент.

Также Зеленский отметил, что за 4 месяца состоится еще одна встреча "нормандской четверки", потому что "много вопросов за один раз не решили".

"И действительно было очень много взглядов", – добавил политик.

Кроме того, Зеленский прокомментировал и минске соглашения.

Минск, как говорится, "Минском". Время идет, и все меняется. У нас немного другие взгляды. Думаю, что нашей стране виднее, потому что это наша страна, и мы очень хорошо знаем людей, которые живут на оккупированных территориях,

– считает гарант.

Напоследок Зеленский заявил, для него самый главный итог "Нормандии – "то, что мы страны-участницы "нормандской четверки" начали все общаться".

Добавим, комментируя интервью Зеленского, пропагандисты утверждают, что против этого были глава Офиса Президента Андрей Богдан и его заместитель Кирилл Тимошенко. Они якобы всем своим видом показывали, что давать комментарий российским СМИ нельзя.

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Смотрите комментарий Владимира Зеленского пропагандистским СМИ

Что известно об интервью Владимира Зеленского пропагандистским СМИ

12 декабря ряд российских СМИ заявили, что Зеленский дал интервью телеканалу "Россия 1". А полная программа должна выйти в эфир вечером в воскресенье, 15 декабря. Интересно, что видеоанонса этого интервью сперва не было.

Впоследствии, украинский президент все же признался, что дал комментарий пропагандистам, однако назвать это интервью сложно. По его словам, был лишь короткий ответ на короткий вопрос российской журналистки.

Я читал об этом, но я не давал интервью каналу "Россия 1". У нас пресс-подход был у входа в отель. В коридоре была журналистка, которая что-то у меня спросила. Я ей что-то да и ответил. Вот такое "интервью",

– пояснил президент Украины.

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