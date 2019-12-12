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      Российские СМИ утверждают, что Зеленский дал большое интервью "России 1"

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      Зеленский дал интервью каналу "Россия 1" / GettyImages

      Как сообщает ряд российских изданий, Владимир Зеленский дал интервью телеканалу "Россия 1". Полная программа должна выйти в эфир в воскресенье вечером.

      Анонс беседы с журналистом был показан в четверг 12 декабря в эфире телеканала Россия-24, пишут "Украинские новости" со ссылкой на российские издания.

      Смотрите также: Российские пропагандисты приехали в Киев и похвастались репортажем с Майдана: видео

      Говорится, что полная версия интервью будет показана в воскресенье в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия-1.

      Отметим, что 24 каналу пока не удалось найти видеоанонс этого интервью.

      Недавно сериал "Слуга народа" должны были показывать на российском телевидении. Однако после первых трех серий сериал сняли с программной сетки.

      Что известно о показе сериала "Слуга народа" в России

      Информация, что ТНТ впервые в истории российского телевидения запустит показ сериала "Слуга народа"
      появилась только накануне, 11 декабря. Соответствующие анонсы появились как в инстаграме канала, так и в его эфире. Заметим, что произошло это на фоне недавней встречи украинского президента Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным в рамках нормандского саммита.

      В 2015 году Владимир Зеленский сыграл президента Украины в сериале "Слуга народа". А в 2019 году реально стал президентом. Правда, в жизни все оказалось не так весело, как в сериале,
      – говорится в анонсе сериала "Слуга народа" на российском ТНТ.

      Также пресс-служба ТНТ подчеркивала, что сериал "Слуга народа" – это оригинальная сатира на современную политику и взаимоотношения народа и власти в Украине".

      Подробнее: В России сняли с показа сериал "Слуга народа" с Зеленским

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Журналисты Новости России
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