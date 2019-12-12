Российские СМИ утверждают, что Зеленский дал большое интервью "России 1"

Как сообщает ряд российских изданий, Владимир Зеленский дал интервью телеканалу "Россия 1". Полная программа должна выйти в эфир в воскресенье вечером.

Анонс беседы с журналистом был показан в четверг 12 декабря в эфире телеканала Россия-24, пишут "Украинские новости" со ссылкой на российские издания.

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Говорится, что полная версия интервью будет показана в воскресенье в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия-1.

Отметим, что 24 каналу пока не удалось найти видеоанонс этого интервью.

Недавно сериал "Слуга народа" должны были показывать на российском телевидении. Однако после первых трех серий сериал сняли с программной сетки.

Что известно о показе сериала "Слуга народа" в России

Информация, что ТНТ впервые в истории российского телевидения запустит показ сериала "Слуга народа"

появилась только накануне, 11 декабря. Соответствующие анонсы появились как в инстаграме канала, так и в его эфире. Заметим, что произошло это на фоне недавней встречи украинского президента Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным в рамках нормандского саммита.

В 2015 году Владимир Зеленский сыграл президента Украины в сериале "Слуга народа". А в 2019 году реально стал президентом. Правда, в жизни все оказалось не так весело, как в сериале,

– говорится в анонсе сериала "Слуга народа" на российском ТНТ.

Также пресс-служба ТНТ подчеркивала, что сериал "Слуга народа" – это оригинальная сатира на современную политику и взаимоотношения народа и власти в Украине".

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