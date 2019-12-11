Сериал "Слуга народа" с президентом Зеленским впервые покажут в России

Уже вечером 11 декабря впервые на российском телевидении состоится показ сериала "Слуга народа". Главную роль в картине сыграл действующий Президент Украины Владимир Зеленский. Играет он там также украинского гаранта. Интересно, что стартует сериал с украинским президентом на российском телевидении вскоре после его личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Покажет сериал "Слуга народа" российский развлекательный телеканал ТНТ , известный такими своими проэктам как "Дом-2", "Реальные пацаны", "Битва экстрасенсов", "Интерны", "Физрук", "Универ" и другие.

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В эфире вещателя уже можно увидеть анонс.

В 2015 году Владимир Зеленский сыграл президента Украины в сериале "Слуга народа". А в 2019 году реально стал президентом. Правда, в жизни все оказалось не так весело, как в сериале,

– говорится в анонсе сериала "Слуга народа" на российском ТНТ.

Анонс сериала "Слуга народа" на телеканале ТНТ

Также соответствующая информация содержится и на его официальном сайте.



Продвижение сериала "Слуга народа" на телеканале ТНТ

Пресс-служба ТНТ подчеркивает, что сериал "Слуга народа" – это оригинальная сатира на современную политику и взаимоотношения народа и власти в Украине.

Сейчас в России покажут только первый сезон сериала (24 серии). В общем сняли три сезона. Кроме того, в мае планируют показывать "Слугу народа" на стриминговом сервисе "КиноПоиск" по подписке.

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Заметим, что с 11 ноября начал показ "Слуги народа" основной государственный белорусский телеканал "Беларусь 1". Также ленту приобрели вещатели Казахстана, Молдовы и Эстонии.

Кроме того, права на показ сериала получила крупнейшая мировая интернет и ТВ платформа Netflix – здесь сериал сначала будет идти с субтитрами, а в ближайшем будущем планируют сделать полноценную озвучку. Ранее студия "Квартал 95" и американская компания FOX Studios достигли договоренности о продаже опциона на формат украинского сериала "Слуга народа" в США.

Что известно о сериале "Слуга народа"

Его создала компания "Квартал 95", одним из основателей которой является действующий украинский президент Владимир Зеленский. Премьера в Украине состоялась состоялась осенью 2015 года на телеканале "1 + 1". В итоге сериал продемонстрировал сверхвысокие рейтинги и стал самой обсуждаемой премьерой на украинском телевидении.

Сериал рассказывает об учителе истории Василия Голобородько (его сыграл Зеленский), который стал президентом Украины. Он пытается жить обычной жизнью без привилегий "президента" и начинает борьбу с коррупцией и лживыми чиновниками. Также в сериале играют "кварталовец" Евгений Кошевой и популярный украинский актер Станислав Боклан.