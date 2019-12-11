Сериал "Слуга народа" с президентом Зеленским впервые покажут в России
Уже вечером 11 декабря впервые на российском телевидении состоится показ сериала "Слуга народа". Главную роль в картине сыграл действующий Президент Украины Владимир Зеленский. Играет он там также украинского гаранта. Интересно, что стартует сериал с украинским президентом на российском телевидении вскоре после его личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
Покажет сериал "Слуга народа" российский развлекательный телеканал ТНТ, известный такими своими проэктам как "Дом-2", "Реальные пацаны", "Битва экстрасенсов", "Интерны", "Физрук", "Универ" и другие.
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В эфире вещателя уже можно увидеть анонс.
В 2015 году Владимир Зеленский сыграл президента Украины в сериале "Слуга народа". А в 2019 году реально стал президентом. Правда, в жизни все оказалось не так весело, как в сериале,
– говорится в анонсе сериала "Слуга народа" на российском ТНТ.
Анонс сериала "Слуга народа" на телеканале ТНТ
Также соответствующая информация содержится и на его официальном сайте.
Продвижение сериала "Слуга народа" на телеканале ТНТ
Пресс-служба ТНТ подчеркивает, что сериал "Слуга народа" – это оригинальная сатира на современную политику и взаимоотношения народа и власти в Украине.
Сейчас в России покажут только первый сезон сериала (24 серии). В общем сняли три сезона. Кроме того, в мае планируют показывать "Слугу народа" на стриминговом сервисе "КиноПоиск" по подписке.
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Заметим, что с 11 ноября начал показ "Слуги народа" основной государственный белорусский телеканал "Беларусь 1". Также ленту приобрели вещатели Казахстана, Молдовы и Эстонии.
Кроме того, права на показ сериала получила крупнейшая мировая интернет и ТВ платформа Netflix – здесь сериал сначала будет идти с субтитрами, а в ближайшем будущем планируют сделать полноценную озвучку. Ранее студия "Квартал 95" и американская компания FOX Studios достигли договоренности о продаже опциона на формат украинского сериала "Слуга народа" в США.
Что известно о сериале "Слуга народа"
Его создала компания "Квартал 95", одним из основателей которой является действующий украинский президент Владимир Зеленский. Премьера в Украине состоялась состоялась осенью 2015 года на телеканале "1 + 1". В итоге сериал продемонстрировал сверхвысокие рейтинги и стал самой обсуждаемой премьерой на украинском телевидении.
Сериал рассказывает об учителе истории Василия Голобородько (его сыграл Зеленский), который стал президентом Украины. Он пытается жить обычной жизнью без привилегий "президента" и начинает борьбу с коррупцией и лживыми чиновниками. Также в сериале играют "кварталовец" Евгений Кошевой и популярный украинский актер Станислав Боклан.
Кроме сериала, вышел еще одноименный полнометражный фильм. Сейчас идут съемки его продолжения.