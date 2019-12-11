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      Сериал "Слуга народа" с президентом Зеленским впервые покажут в России

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      Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа" / Фото из открытых источников

      Уже вечером 11 декабря впервые на российском телевидении состоится показ сериала "Слуга народа". Главную роль в картине сыграл действующий Президент Украины Владимир Зеленский. Играет он там также украинского гаранта. Интересно, что стартует сериал с украинским президентом на российском телевидении вскоре после его личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

      Покажет сериал "Слуга народа" российский развлекательный телеканал ТНТ, известный такими своими проэктам как "Дом-2", "Реальные пацаны", "Битва экстрасенсов", "Интерны", "Физрук", "Универ" и другие.

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      В эфире вещателя уже можно увидеть анонс.

      В 2015 году Владимир Зеленский сыграл президента Украины в сериале "Слуга народа". А в 2019 году реально стал президентом. Правда, в жизни все оказалось не так весело, как в сериале, 
      – говорится в анонсе сериала "Слуга народа" на российском ТНТ. 

      Анонс сериала "Слуга народа" на телеканале ТНТ

      Также соответствующая информация содержится и на его официальном сайте.

      Сериал, Слуга народа, Россия, ТВ, президент, Зеленский
      Продвижение сериала "Слуга народа" на телеканале ТНТ

      Пресс-служба ТНТ подчеркивает, что сериал "Слуга народа" – это оригинальная сатира на современную политику и взаимоотношения народа и власти в Украине.

      Сейчас в России покажут только первый сезон сериала (24 серии). В общем сняли три сезона. Кроме того, в мае планируют показывать "Слугу народа" на стриминговом сервисе "КиноПоиск" по подписке.

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      Заметим, что с 11 ноября начал показ "Слуги народа" основной государственный белорусский телеканал "Беларусь 1". Также ленту приобрели вещатели Казахстана, Молдовы и Эстонии.

      Кроме того, права на показ сериала получила крупнейшая мировая интернет и ТВ платформа Netflix – здесь сериал сначала будет идти с субтитрами, а в ближайшем будущем планируют сделать полноценную озвучку. Ранее студия "Квартал 95" и американская компания FOX Studios достигли договоренности о продаже опциона на формат украинского сериала "Слуга народа" в США.

      Что известно о сериале "Слуга народа"

      Его создала компания "Квартал 95", одним из основателей которой является действующий украинский президент Владимир Зеленский. Премьера в Украине состоялась состоялась осенью 2015 года на телеканале "1 + 1". В итоге сериал продемонстрировал сверхвысокие рейтинги и стал самой обсуждаемой премьерой на украинском телевидении.

      Сериал рассказывает об учителе истории Василия Голобородько (его сыграл Зеленский), который стал президентом Украины. Он пытается жить обычной жизнью без привилегий "президента" и начинает борьбу с коррупцией и лживыми чиновниками. Также в сериале играют "кварталовец" Евгений Кошевой и популярный украинский актер Станислав Боклан.

      Кроме сериала, вышел еще одноименный полнометражный фильм. Сейчас идут съемки его продолжения. 

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Новости LifeStyle Новости России Медиа СМИ Президент Украины
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