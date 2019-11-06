Главный канал Беларуси покажет сериал "Слуга народа" с Зеленским: видео

Основной государственный белорусский телеканал "Беларусь 1" покажет украинский сериал с Владимиром Зеленским "Слуга народа". Сериал стартует 11 ноября в вечерний прайм-тайм.

В агентстве теленовостей "Белтелерадиокомпания" сообщили, что все сезоны этого многосерийного фильма зрители смогут увидеть в 20:00 с понедельника по пятницу.

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В эфир будет выходить по два эпизода картины "Слуга народа".

Трейлер сериала "Слуга народа" на белорусском телевидении: видео

Что известно о сериале "Слуга народа"?

Первая серия комедийного сериала вышла на экраны в 2015 году. По сюжету простой киевский учитель становится президентом страны и пытается изменить жизнь людей к лучшему. В сериале актеры "Квартала 95" и известные украинские артисты мастерски сыграли политиков.

Главную роль в нем сыграл нынешний Президент Украины Владимир Зеленский. Сериал состоит из 3 сезонов (всего 51 серия продолжительностью 23-25 мин).

Кстати, создатели сериала "Слуга народа" и студии "Квартал 95" извинились перед зрителями за слова "олигофрены", "дауны" и "дебилы", которые употреблялись в третьем сезоне сериала.

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