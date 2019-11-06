Головний канал Білорусі покаже серіал "Слуга народу" із Зеленським: відео
Основний державний білоруський телеканал "Білорусь 1" покаже український серіал з Володимиром Зеленським "Слуга народу". Серіал стартує 11 листопада у вечірній прайм-тайм.
В агентстві теленовин "Белтелерадіокомпанія" повідомили, що усі сезони цього багатосерійного фільму глядачі зможуть побачити о 20:00 з понеділка по п'ятницю.
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В ефір виходитиме по два епізоди картини "Слуга народу".
Трейлер на телеканалі "Білорусь-1" серіалу "Слуга народу": відео
Що відомо про серіал "Слуга народу"?
Перша серія комедійного серіалу вийшла на екрани в 2015 році. За сюжетом простий київський учитель стає президентом країни і намагається змінити життя людей на краще. У серіалі актори "Кварталу 95" і відомі українські артисти майстерно зіграли політиків.
Головну роль в ньому зіграв нинішній Президент України Володимир Зеленський. Серіал складається з 3 сезонів (загалом 51 серія тривалістю 23-25 хв).
До речі, творці серіалу "Слуга народу" і студії "Квартал 95" вибачилися перед глядачами за слова "олігофрени", "дауни" і "дебіли", які вживалися в третьому сезоні серіалу.
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