Головний канал Білорусі покаже серіал "Слуга народу" із Зеленським: відео

Основний державний білоруський телеканал "Білорусь 1" покаже український серіал з Володимиром Зеленським "Слуга народу". Серіал стартує 11 листопада у вечірній прайм-тайм.

В агентстві теленовин "Белтелерадіокомпанія" повідомили, що усі сезони цього багатосерійного фільму глядачі зможуть побачити о 20:00 з понеділка по п'ятницю.

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В ефір виходитиме по два епізоди картини "Слуга народу".

Трейлер на телеканалі "Білорусь-1" серіалу "Слуга народу": відео

Що відомо про серіал "Слуга народу"?

Перша серія комедійного серіалу вийшла на екрани в 2015 році. За сюжетом простий київський учитель стає президентом країни і намагається змінити життя людей на краще. У серіалі актори "Кварталу 95" і відомі українські артисти майстерно зіграли політиків.

Головну роль в ньому зіграв нинішній Президент України Володимир Зеленський. Серіал складається з 3 сезонів (загалом 51 серія тривалістю 23-25 ​​хв).

До речі, творці серіалу "Слуга народу" і студії "Квартал 95" вибачилися перед глядачами за слова "олігофрени", "дауни" і "дебіли", які вживалися в третьому сезоні серіалу.

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