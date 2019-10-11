Українські телеканали транслюватимуть у Білорусі, аби боротися з російською пропагандою

Володимир Зеленський на зустрічі з білоруським президентом Олександром Лукашенком домовилися про трансляцію українських телеканалів у Білорусі. Мета такої ідеї – боротьба з російською пропагандою.

Під час пресмарафону президент України розповів, що в Україні також з’являться білоруські канали, а в Білорусі – українські.

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Хочу, щоби люди в Білорусі не мали інформаційного вакууму щодо подій в Україні. Я розумію, трансляція яких російських каналів іде в Білорусі. Я дуже хочу, щоби там з’явилися українські канали,

– сказав Зеленський.

Окрім того, Олександр Лукашенко погодився на трансляцію декількох, а не одного каналу. Президент Білорусі не проти, щоби це був не тільки розважальний продукт, а й політичний.

Які канали конкретно це будуть, Зеленський наразі не знає.

Головні тези, про що говорив президент України під час пресмарафону – читайте тут.



Повне відео з пресмарафону – дивіться тут.

Що відомо про нещодавню зустріч Зеленського і Лукашенка?Нещодавно відбулася перша зустріч Володимира Зеленського та білоруського лідера Олександра Лукашенка під час другого Форуму регіонів України та Білорусі у Житомирі. Політики обговорили безліч питань, зокрема, мир на Донбасі.



Білоруський лідер впевнений в успішному мирному врегулюванні конфлікту на сході України. Він зазначив, що наполегливі дії Володимира Зеленського для завершення війни "увінчаються успіхом".