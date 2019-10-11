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      Украинские телеканалы будут транслировать в Беларуси, чтобы бороться с российской пропагандой

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / pinterest.com

      Владимир Зеленский на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко договорился о трансляции украинских телеканалов в Беларуси. Цель такой идеи – борьба с российской пропагандой.

      Во время пресс-марафона президент Украины рассказал, что в Украине появятся белорусские каналы, а в Беларуси – украинские.

      По теме: Новостной ресурс Европарламента оказался российской пропагандой: детали

      Хочу, чтобы люди в Беларуси не имели информационного вакуума насчет событий в Украине. Я понимаю, трансляция каких российских каналов идет в Беларуси. Я очень хочу, чтобы там появились украинские каналы,
      – сказал Зеленский.

      Кроме того, Александр Лукашенко согласился на трансляцию нескольких, а не одного канала. Президент Беларуси не против, чтобы это был не только развлекательный продукт, но и политический.

      Какие каналы конкретно это будут, Зеленский пока не знает.

      Главные тезисы, о чем говорил президент Украины во время пресс-марафона – читайте здесь.

      Полное видео с пресс-марафона – смотрите здесь.

      Что известно о недавней встрече Зеленского и Лукашенко?
      Недавно состоялась первая встреча Владимира Зеленского и белорусского лидера Александра Лукашенко в ходе второго Форума регионов Украины и Беларуси в Житомире. Политики обсудили множество вопросов, в частности, мир на Донбассе.

      Белорусский лидер уверен в успешном мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Он отметил, что настойчивые действия Владимира Зеленского для завершения войны "увенчаются успехом".

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Пресс-марафон Зеленского Владимир Зеленский Александр Лукашенко Новости Беларуси СМИ Российская пропаганда
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