Украинские телеканалы будут транслировать в Беларуси, чтобы бороться с российской пропагандой

Владимир Зеленский на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко договорился о трансляции украинских телеканалов в Беларуси. Цель такой идеи – борьба с российской пропагандой.

Во время пресс-марафона президент Украины рассказал, что в Украине появятся белорусские каналы, а в Беларуси – украинские.

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Хочу, чтобы люди в Беларуси не имели информационного вакуума насчет событий в Украине. Я понимаю, трансляция каких российских каналов идет в Беларуси. Я очень хочу, чтобы там появились украинские каналы,

– сказал Зеленский.

Кроме того, Александр Лукашенко согласился на трансляцию нескольких, а не одного канала. Президент Беларуси не против, чтобы это был не только развлекательный продукт, но и политический.

Какие каналы конкретно это будут, Зеленский пока не знает.

Главные тезисы, о чем говорил президент Украины во время пресс-марафона – читайте здесь.



Полное видео с пресс-марафона – смотрите здесь.

Что известно о недавней встрече Зеленского и Лукашенко?

Недавно состоялась первая встреча Владимира Зеленского и белорусского лидера Александра Лукашенко в ходе второго Форума регионов Украины и Беларуси в Житомире. Политики обсудили множество вопросов, в частности, мир на Донбассе.



Белорусский лидер уверен в успешном мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Он отметил, что настойчивые действия Владимира Зеленского для завершения войны "увенчаются успехом".