Новостной ресурс Европарламента оказался российской пропагандой: детали

Новостной ресурс EP Today, который позиционировал себя как ежемесячный новостной журнал Европейского парламента, оказался источником российской пропаганды.

Об этом заявили в EUvsDisinfo – специальной рабочей группе, которая ведет борьбу с фейками и дезинформацией в Европе.

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Отметим, что EP Today ("Европарламент сегодня") в своем названии ссылается на одну из главных евроинституций. Свой логотип издание разместило на фоне официальной эмблемы Евросоюза. Так что может показаться, что это – серьезный источник.

Однако, по данным экспертов, 99% публикаций на сайте – не оригинальный контент, а сообщения с других ресурсов. Причем, 47% – это точные копии статей пропагандистского издания Russia Today.



Как заставить Европейский парламент читать Russia Today

На странице EP Today указано, что ресурс создан для депутатов Европарламента – чтобы они могли писать о проблемах, которые считают важными, и которые, по их мнению, требуют внимания их коллег. Но из более 17 тысяч новостей лишь примерно 0,14% касаются реальных депутатов институции.

В EUvsDisinfo также отметили, что "Европарламент сегодня" использует словосочетание "Европарламент" продумано и без какого-либо законного разрешения.

Одно лишь сообщество издания в Facebook насчитывает 145 тысяч пользователей, там публикуется до 25 материалов ежедневно. Что интересно, сайт не закрыт до сих пор.