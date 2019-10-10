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      Новостной ресурс Европарламента оказался российской пропагандой: детали

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / legalzoom.com

      Новостной ресурс EP Today, который позиционировал себя как ежемесячный новостной журнал Европейского парламента, оказался источником российской пропаганды.

      Об этом заявили в EUvsDisinfo – специальной рабочей группе, которая ведет борьбу с фейками и дезинформацией в Европе.

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      Отметим, что EP Today ("Европарламент сегодня") в своем названии ссылается на одну из главных евроинституций. Свой логотип издание разместило на фоне официальной эмблемы Евросоюза. Так что может показаться, что это – серьезный источник.

      Однако, по данным экспертов, 99% публикаций на сайте – не оригинальный контент, а сообщения с других ресурсов. Причем, 47% – это точные копии статей пропагандистского издания Russia Today.


      Как заставить Европейский парламент читать Russia Today

      На странице EP Today указано, что ресурс создан для депутатов Европарламента – чтобы они могли писать о проблемах, которые считают важными, и которые, по их мнению, требуют внимания их коллег. Но из более 17 тысяч новостей лишь примерно 0,14% касаются реальных депутатов институции.

      В EUvsDisinfo также отметили, что "Европарламент сегодня" использует словосочетание "Европарламент" продумано и без какого-либо законного разрешения.

      Одно лишь сообщество издания в Facebook насчитывает 145 тысяч пользователей, там публикуется до 25 материалов ежедневно. Что интересно, сайт не закрыт до сих пор.

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины СМИ Новости России Евросоюз Европарламент Российская пропаганда Медиа
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