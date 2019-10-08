Путинобесие по-русски: в Москве посвятили целый магазин хозяину Кремля – фото

В Москве на Большой Димитровке ко дню рождения президента России Владимира Путина открыли магазин, полностью посвященный хозяину Кремля. Получило заведение название Team Putin, а поставили его на месте запланированного бутика брендовой одежды Christian Louboutin.

В магазине продают одежду и аксессуары, связанные с российским президентом и эстетикой советских мультфильмов, пишет российский Forbes.

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В частности, здесь можно купить портреты Путина в цветах и футболки с таким же принтом. Стоимость последних составляет 3,4 тысячи рублей (около 1300 гривен). Также Putin Team предлагает одежду с образами персонажей "Союзмультфильма", с символикой СССР , с надписью Am Putin, и с архивными принтами ивановских полотняных изделий. Украсили магазин обоями с серпом и молотом и старыми советскими телевизорами.

Как выглядит путинский магазин в Москве

Владелица заведения – предпринимательница Айсель Трудел. Она в России представляет такие известные бренды, как Christian Louboutin, Agent Provocateur, Aquazzura, Bonpoint и Laduree. По словам бизнесвумен, Team Putin будет работать только в течение месяца, также он не имеет никакого отношения к общественному движению хоккеиста Александра Овечкина с похожим названием Putin Team.

К слову, накануне в Киеве бывшие политзаключенные и крымские татары устроили импровизированный суд над Путиным за совершенные им преступления против человечества. Таким образом активисты "поздравили" хозяина Кремля с днем рождения. Мероприятие прошло под посольством России.