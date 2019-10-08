Путінобєсіє по-російськи: у Москві присвятили цілий магазин господарю Кремля – фото

У Москві на Великій Димитрівці до дня народження президента Росії Володимира Путіна відкрили магазин, повністю присвячений господарю Кремля. Отримав заклад назву Team Putin, а поставили його на місці запланованого бутіка брендового одягу Christian Louboutin.

У магазині продають одяг і аксесуари, пов'язані з російським президентом та естетикою радянських мультфільмів, пише російський Forbes.

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Зокрема, тут можна купити портрети Путіна у квітах і футболки з таким самим принтом. Вартість останніх становить 3,4 тисячі рублів (близько 1300 гривень). Також Putin Team пропонує одяг з образами персонажів "Союзмультфільму", з символікою СРСР , з написом Am Putin, та з архівними принтами іванівських полотняних виробів. Прикрасили магазин шпалерами із серпом і молотом та старими радянськими телевізорами.

Який вигляд має путінський магазин у Москві

Власниця закладу – підприємниця Айсель Трудел. Вона у Росії представляє такі відомі бренди, як Christian Louboutin, Agent Provocateur, Aquazzura, Bonpoint і Laduree. За словами бізнесвумен, Team Putin працюватиме лише упродовж місяця, також він не має жодного стосунку до громадського руху хокеїста Олександра Овечкіна зі схожою назвою Putin Team.

До слова, напередодні у Києві колишні політв'язні та кримські татари влаштували імпровізований суд над Путіним за скоєні ним злочини проти людства. Таким чином активісти "привітали" господаря Кремля з днем народження. Захід пройшов під посольством Росії.