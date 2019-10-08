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      Путінобєсіє по-російськи: у Москві присвятили цілий магазин господарю Кремля – фото

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      У Москві відкрили магазин, присвячений Володимиру Путіну
      У Москві відкрили магазин, присвячений Володимиру Путіну / Forbes

      У Москві на Великій Димитрівці до дня народження президента Росії Володимира Путіна відкрили магазин, повністю присвячений господарю Кремля. Отримав заклад назву Team Putin, а поставили його на місці запланованого бутіка брендового одягу Christian Louboutin.

      У магазині продають одяг і аксесуари, пов'язані з російським президентом та естетикою радянських мультфільмів, пише російський Forbes.

      ЦІкаво! Путін зробив собі подарунок до дня народження: сам підвищив власну зарплату

      Зокрема, тут можна купити портрети Путіна у квітах і футболки з таким самим принтом. Вартість останніх становить 3,4 тисячі рублів (близько 1300 гривень). Також Putin Team пропонує одяг з образами персонажів "Союзмультфільму", з символікою СРСР , з написом Am Putin, та з архівними принтами іванівських полотняних виробів. Прикрасили магазин шпалерами із серпом і молотом та старими радянськими телевізорами.

      Який вигляд має путінський магазин у Москві 

      Власниця закладу – підприємниця Айсель Трудел. Вона у Росії представляє такі відомі бренди, як Christian Louboutin, Agent Provocateur, Aquazzura, Bonpoint і Laduree. За словами бізнесвумен, Team Putin працюватиме лише упродовж місяця, також він не має жодного стосунку до громадського руху хокеїста Олександра Овечкіна зі схожою назвою Putin Team.

      До слова, напередодні у Києві колишні політв'язні та кримські татари влаштували імпровізований суд над Путіним за скоєні ним злочини проти людства. Таким чином активісти "привітали" господаря Кремля з днем народження. Захід пройшов під посольством Росії.

      blog_ava
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      8 жовтня
      4560
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: LifeStyle Новини політики Володимир Путін Новини Росії Мода Підсумки LifeStyle 24 Російська пропаганда
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