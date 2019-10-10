Новинний ресурс Європарламенту виявився російською пропагандою: деталі

Новинний ресурс EP Today, який позиціював себе як щомісячний новиннний журнал Європейського парламенту, виявився джерелом російської пропаганди.

Про це заявили в EUvsDisinfo – спеціальній робочій групі, що веде боротьбу з фейками та дезінформацією у Європі.

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Зазначимо, що EP Today ("Європарламент сьогодні") у своїй назві посилається на одну з головних євроінституцій. Свій логотип видання розмістило на фоні офіційної емблеми Євросоюзу. Тож може здатися, що це – серйозне джерело.

Проте, за даними експертів, 99% публікацій на сайті – не оригінальний контент, а повідомлення з інших ресурсів. При чому, 47% – це точні копії статей пропагандистського видання Russia Today.



Як заставити Європейський парламент читати Russia Today

На сторінці EP Today вказано, що ресурс створений для депутатів Європарламенту – аби вони могли писати про проблеми, які вважають важливими, та які, на їх думку, вимагають уваги їх колег. Та з понад 17 тисяч новин лише приблизно 0,14% стосуються реальних депутатів інституції.

У EUvsDisinfo також наголосили, що "Європарламент сьогодні" використовує словосполучення "Європарламент" продумано та без будь-якого законного дозволу.

Одна лише спільнота видання в Facebook налічує 145 тисяч користувачів, там публікується до 25 матеріалів щодня. Що цікаво, сайт не закритий і досі.