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      Новинний ресурс Європарламенту виявився російською пропагандою: деталі

      218 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / legalzoom.com

      Новинний ресурс EP Today, який позиціював себе як щомісячний новиннний журнал Європейського парламенту, виявився джерелом російської пропаганди.

      Про це заявили в EUvsDisinfo – спеціальній робочій групі, що веде боротьбу з фейками та дезінформацією у Європі.

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      Зазначимо, що EP Today ("Європарламент сьогодні") у своїй назві посилається на одну з головних євроінституцій. Свій логотип видання розмістило на фоні офіційної емблеми Євросоюзу. Тож може здатися, що це – серйозне джерело.

      Проте, за даними експертів, 99% публікацій на сайті – не оригінальний контент, а повідомлення з інших ресурсів. При чому, 47% – це точні копії статей пропагандистського видання Russia Today.  


      Як заставити Європейський парламент читати Russia Today

      На сторінці EP Today вказано, що ресурс створений для депутатів Європарламенту – аби вони могли писати про проблеми, які вважають важливими, та які, на їх думку, вимагають уваги їх колег. Та з понад 17 тисяч новин лише приблизно 0,14% стосуються реальних депутатів інституції.

      У EUvsDisinfo також наголосили, що "Європарламент сьогодні" використовує словосполучення "Європарламент" продумано та без будь-якого законного дозволу.

      Одна лише спільнота видання в Facebook налічує 145 тисяч користувачів, там публікується до 25 матеріалів щодня. Що цікаво, сайт не закритий і досі.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України ЗМІ Новини Росії Російська пропаганда Європарламент Євросоюз Медіа
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