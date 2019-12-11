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      Серіал "Слуга народу" з президентом Зеленським вперше покажуть у Росії

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      Володимир Зеленський у серіалі "Слуга народу" / Фото з відкритих джерел

      Вже увечері 11 грудня вперше на російському телебаченні відбудеться показ серіалу "Слуга народу". Головну роль у стрічці зіграв чинний Президент України Володимир Зеленський. Грає він там також українського гаранта.

      Покаже серіал "Слуга народу" російський розважальний телеканал ТНТ, відомий такими своїми проєктами як "Дом-2", "Реальні пацани", "Битва екстрасенсів", "Інтерни", "Фізрук", "Універ" тощо.

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      У ефірі мовника вже можна побачити анонс. Також відповідна інформація міститься і на його офіційному сайті.

      Серіал, Слуга народу, Росія, ТБ, президент, Зеленський
      Промоція серіалу "Слуга народу" на телеканалі ТНТ

      Пресслужба ТНТ підкреслює, що серіал "Слуга народу – це оригінальна сатира на сучасну політику та взаємини народу і влади в Україні.

      Анонс серіалу "Слуга народу" на телеканалі ТНТ

      Наразі у Росії покажуть лише перший сезон серіалу. Загалом зняли три сезони. Крім того, у травні планують показувати "Слугу народу" на стрімінговому сервісі "КиноПоиск" за передплатою.

      Зауважимо, що з 11 листопада розпочав показ "Слуги народу" основний державний білоруський телеканал "Білорусь 1". Також стрічку придбали мовники Казахстану, Молдови та Естонії. Крім того, права на показ серіалу отримала найбільша світова інтернет і ТБ платформа Netflix –

      тут серіал спершу йтиме із субтитрами, а у найближчому майбутньому планують зробити повноцінну озвучку. Раніше студія "Квартал 95" і американська компанія FOX Studios досягли домовленості про продаж опціону на формат українського серіалу "Слуга народу" в США.

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      Теги: Медіа Новини Росії Новини LifeStyle Новини України Новини політики
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