Серіал "Слуга народу" з президентом Зеленським вперше покажуть у Росії

Вже увечері 11 грудня вперше на російському телебаченні відбудеться показ серіалу "Слуга народу". Головну роль у стрічці зіграв чинний Президент України Володимир Зеленський. Грає він там також українського гаранта.

Покаже серіал "Слуга народу" російський розважальний телеканал ТНТ, відомий такими своїми проєктами як "Дом-2", "Реальні пацани", "Битва екстрасенсів", "Інтерни", "Фізрук", "Універ" тощо.

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У ефірі мовника вже можна побачити анонс. Також відповідна інформація міститься і на його офіційному сайті.



Промоція серіалу "Слуга народу" на телеканалі ТНТ

Пресслужба ТНТ підкреслює, що серіал "Слуга народу – це оригінальна сатира на сучасну політику та взаємини народу і влади в Україні.

Анонс серіалу "Слуга народу" на телеканалі ТНТ

Наразі у Росії покажуть лише перший сезон серіалу. Загалом зняли три сезони. Крім того, у травні планують показувати "Слугу народу" на стрімінговому сервісі "КиноПоиск" за передплатою.

Зауважимо, що з 11 листопада розпочав показ "Слуги народу" основний державний білоруський телеканал "Білорусь 1". Також стрічку придбали мовники Казахстану, Молдови та Естонії. Крім того, права на показ серіалу отримала найбільша світова інтернет і ТБ платформа Netflix –

тут серіал спершу йтиме із субтитрами, а у найближчому майбутньому планують зробити повноцінну озвучку. Раніше студія "Квартал 95" і американська компанія FOX Studios досягли домовленості про продаж опціону на формат українського серіалу "Слуга народу" в США.

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