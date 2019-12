Серіал "Слуга народу" з президентом Зеленським вперше покажуть у Росії

В 2015 году Владимир Зеленский сыграл президента Украины в сериале "Слуга народа". А в 2019 году реально стал президентом. Правда в жизни всё оказалось не так весело, как в сериале. Смотри комедийный сериал "Слуга народа" по будням в 19:00 на #ТНТ

A post shared by Телеканал ТНТ (@tnt_online) on Dec 10, 2019 at 10:30am PST