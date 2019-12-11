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      В России сняли с показа сериал "Слуга народа" с Зеленским

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      Действующий Президент Украины Владимир Зеленский в сериале Слуга народа" / Фото из открытых источников

      Российский развлекательный телеканал ТНТ снял с показа сериал "Слуга народа", главную роль в котором исполнил действующий украинский президент Владимир Зеленский. Заметим, что ТНТ входит в состав холдинга "Газпром медиа".

      Как убеждают представители вещателя в комментарии российскому изданию "Ведомости", они вообще не планировали в эфире показывать сериал полностью, а только первые три серии.

      Собственно первых три серии и вышли в эфир вечером 11 декабря. Раньше в телепрограмме было указано, что продолжение сериала будет выходить в эфире ТНТ с 19.00 до 20.30 12 и 13 декабря. Теперь в это время покажут сериалы "Интерны" и "СашаТаня".

      Интересно, что в мобильной и десктопной версиях указаны различные замены для "Слуги народа". В одной это были сериалы "Полярный" и "СашаТаня", а в другой – "Интерны" и "СашаТаня". Издание предполагает, что канал, видимо, очень быстро менял программу.

      На ТНТ уверяют, весь первый сезон можно будет посмотреть на платном онлайн-кинотеатре PREMIER. Именно там они и планировали его показывать сначала. А анонс ТНТ о ежедневном показе "Слуги народа" в эфире представитель канала назвал "маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы".

      Правда, на канале не ответили, почему они решили показать весь сезон "Слуги народа" только в интернете, тем более что сериал с мая будет доступен в онлайн-кинотеатре "Кинопоиска", который принадлежит "Яндексу". Доступным "Слуга народа" на платформе PREMIER должен стать с 12 декабря. Заметим, что вечером 11 декабря никаких упоминаний о сериале здесь не было.

      Более того, "Слугу народа" сейчас можно бесплатно посмотреть на ютьюбе. По состоянию на вечер 11 декабря, показ сериала здесь не был заблокирован для жителей России.

      Слуга народу, Росія, ТНТ, серіал, Зеленський
      Сейчас сериал "Слуга народа" можно посмотреть с территории России в свободном доступе на ютюбе

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