"Путіна знесли": навіщо росіянам показуватимуть серіал "Слуга народу" зі Зеленським

Російський розважальний канал ТНТ покаже росіянам "Слугу народу". Звісно, мовиться не про партію й навіть не про український парламент. Хоча останнє справді буває веселим і розважальним. Для росіян це могло би бути ще й пізнавальним: вони хоча б так дізналися, що таке демократія. Адже в них такого немає, та й навряд чи скоро з'явиться.

Так от, їм покажуть серіал "Слуга народу". Той, в якому Володимир Зеленський зіграв президента Голобородька, і після якого став реальним президентом України.

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Можливо, вони там в Росії надихнуться цією історією і нарешті зрозуміють, що президент – не цар і його іноді варто міняти. Думаю, мені пора знімати блоги російською мовою й пояснювати нашим північним сусідам, що таке демократія.

Довідка. Серіал "Слуга народу" створила компанія "Квартал 95", однім із засновників якої є чинний український президент Володимир Зеленський. Прем’єра в Україні відбулася восени 2015 року на телеканалі "1+1". У підсумку серіал продемонстрував надвисокі рейтинги та став найбільш обговорюваною прем'єрою на українському телебаченні.



Зеленський зіграв головну роль – Василя Голобородька.

Як показує український досвід, після серіалу" Слуга народу" запит на це збільшується. І от в цьому контексті мене дивує реакція українців. Наприклад: "Російський канал ТНТ, який належить "Газпрому", покаже серіал "Слуга народу". Ну "Газпрому", добре. А у них там є інші канали? В чому зрада?

Чи ще таке: "Майже згоден з твердженням про те, що "Слуга народу" на російському телебаченні – це Липецька фабрика Зеленського".

Майже згоден з твердженням про те, що «Слуга народу» на російському телебаченні - це Липецька фабрика... Опубліковано Sergey Vysotsky Середа, 11 грудня 2019 р.

Людина вважає, що Зеленський заробляє на авторських правах? Яку ще зраду знайшли? Що поганого в тому, що український серіал покажуть росіянам?

Є припущення, що студія "Квартал 95" продала авторські права на серіал каналу, що належить "Газпрому". Мовляв, як так можна, знову бізнес на крові. Давно відомий факт: міжнародною дистрибуцією серіалу займається шведська компанія.

З цим питанням розібрались ще в травні 2019 року, коли вона продала авторські права російському "Яндексу". Крім того, право показувати серіал у неї ж купили Netflix, а ще перший сезон серіалу вже показували в Білорусі. Щоправда, потім вирішили чомусь зупинитись. Тобто зрада скасовується.

Зеленський як президент не має ніякого відношення до історії з ТНТ і "Слугою народу". Ба більше, вдумайтесь, прессекретар президента Росії цілком серйозно був змушений розповідати, чи дивитиметься серіал Путін. Вони там реально про це думають й обговорюють на державному рівні.

Дивіться відеоанонс серіалу "Слуга народу" на телеканалі ТНТ:

Я хотів би у свою чергу звернути увагу на інший аспект цієї історії. Шостий рік ми з вами говоримо, що програли інформаційну війну. А як ви її хотіли виграти? Бюджети медіа України і РФ настільки не зіставлені, що важко очікувати на перемогу.

Вони (росіяни, – 24 канал) щороку знімають сотні фільмів, які пропагують "русский мир". Що робимо ми? Знімаємо десяток фільмів, у яких намагаємось переосмислити нашу історію.

По-перше, навіть потенційно це не може бути цікавим нікому, крім українців. По-друге, ці фільми мало хто дивиться навіть у нас, про що свідчать касові збори, а позитивних відгуків про них небагато.

Як би ви не ставились до серіалу "Слуга народу", але він вселив у людей віру і справедливість. Про це свідчать результати виборів президента і до парламенту. Лише у ютубі його побачило понад 90 мільйонів глядачів.

Тож, що б не казали: єдиний критерій ефективності – це результат. І тільки він підтверджує якість. Тільки якщо ми створюємо якісний медіапродукт, який захочуть дивитись мільйони, який буде транслювати наші українські змісти, ми зможемо зупинити поширення "русского мира".

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І ось цей продукт створено. Ефективність його доведено. Він не просто захищає наш простір, а починає займати російський. А ми розказуємо, що це зрада? На мою думку, це – дивно.

Можна говорити, що у росіян є хитрий план, що вони через цей серіал прагнуть висміяти нашого президента. Що ж, можуть спробувати. Вже був один президент, який намагався виставити Зеленського коміком.

В результаті його поблажливе "стадіон, так стадіон" закінчилось розгромною поразкою у другому турі президентських виборів.

От мені і подумалось: серіал "Слуга народу" має 51 серію. Це якраз приблизно три місяці показу. А через чотири планується ще одна зустріч "нормандської четвірки". І якщо проводити аналогії, відбутись вона може вже не в палаці, а на стадіоні.