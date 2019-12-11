Стало известно, Путин посмотрит сериал "Слуга народа"

На российском телевидении 11 декабря стартует показ сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли. Будет ли смотреть этот сериал президент России Владимир Путин – сообщил его спикер Дмитрий Песков.

Я не думаю, он (Путин) не смотрит сериалы. Поэтому я убежден, что он не смотрел и также убежден, что смотреть не будет, потому что времени у него нет,

– сказал Песков.

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Отвечая на вопрос о показе сериала "Слуга народа" на телеканале ТНТ, который начнется в среду, Песков отметил, что:

"ТНТ – это частный канал, во-первых, он отнюдь не государственный, и для того, чтобы показывать какой-то сериал, никакого разрешения от Кремля не нужно. Здесь главное приобрести этот сериал, соблюдать все авторские права, вот и все".

Что известно о показе сериала "Слуга народа" в России

Покажет сериал "Слуга народа" российский развлекательный телеканал ТНТ, но только первый сезон (24 серии). Всего сериал насчитывает 3 сезона.

В российском анонсе сериала говорится, что в 2015 году Владимир Зеленский сыграл президента Украины в сериале "Слуга народа". А в 2019 году реально стал президентом. Правда, в жизни все оказалось не так весело, как в сериале.

Смотрите видеоанонс сериала "Слуга народа" на телеканале ТНТ:

Права на сериал "Слуга народа" канал ТНТ купил на рынке – у международного дистрибьютора шведской компании Eccho rights. У них же права купил Netflix и многие другие платформы, сообщил экс-нардеп, глава наблюдательного совета Украинской ЖД Сергей Лещенко.

При этом россиянам было отказано в покупке права на адаптацию сериала для российского рынка в связи с возможной манипуляцией содержанием, то есть на ТНТ будет показана оригинальная версия с полной десакрализацией власти,

– написал Лещенко в телеграм-канале.