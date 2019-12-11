Стало відомо, чи Путін подивиться серіал "Слуга народу"

На російському телебаченні 11 грудня стартує показ серіалу "Слуга народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі. Чи дивитиметься цей серіал президент Росії Володимир Путін – повідомив його речник Дмитро Пєсков.

Я не думаю, він (Путін) не дивиться серіали. Тому я переконаний, що він не дивився і також переконаний, що дивитися не буде, бо часу у нього немає,

– сказав Пєсков.

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Відповідаючи на питання про показ серіалу "Слуга народу" на телеканалі ТНТ, який почнеться в середу, Пєсков зазначив, що:

"ТНТ – це приватний канал, по-перше, він аж ніяк не державний, і для того, щоб показувати якийсь серіал, жодного дозволу від Кремля не потрібно. Тут головне придбати цей серіал, дотримуватися всіх авторських прав, ось і все".

Що відомо про показ серіалу "Слуга народу" в Росії

Покаже серіал "Слуга народу" російський розважальний телеканал ТНТ, проте лише перший сезон (24 серії). Загалом серіал налічує 3 сезони.

В російському анонсі серіалу мовиться, що в 2015 році Володимир Зеленський зіграв президента України в серіалі "Слуга народу". А в 2019 році реально став президентом. Щоправда, в житті все виявилося не так весело, як в серіалі.

Дивіться відеоанонс серіалу "Слуга народу" на телеканалі ТНТ:

Права на серіал "Слуга народу" канал ТНТ купив на ринку – у міжнародного дистриб'ютора, шведської компанії Eccho rights. У них же права купив Netflix і багато інших платформ, повідомив екснардеп, голова наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко.

При цьому росіянам було відмовлено в покупці права на адаптацію серіалу для російського ринку у зв'язку з можливою маніпуляцією змістом, тобто на ТНТ буде показана оригінальна версія з повною десакралізацією влади,

– написав Лещенко у телеграм-каналі.