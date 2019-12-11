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      КДБістські штучки, – Аваков про Путіна на нормандському саміті

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      Володимир Путін на нормандському саміті / Getty Images

      Під час нормандського саміту, що відбувся 9 грудня у Парижі за участю представників Росії, України, Франції та Німеччини, господар Кремля Володимир Путін справляв враження хитрої людини, власне як і вчили його у школі КДБ.

      Як зауважив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у коментарі журналісту Дмитрові Гордону, він уперше зустрічався з Путіним у безпосередній близькості.

      ЦІкаво! Нормандський саміт у Парижі: з Путіним уже стався конфуз – відео

      Він (Путін – 24 канал) був сумним. Такий м'який. Я б сказав, хитруватий. Але ці КДБістські штучки ми вже бачили. І питання не стоїть у тому, яким був Путін. Мені подобається, яким був президент Володимир Зеленський. Він дуже добре підготувався,
      – переконує посадовець.

      За словами Авакова, помічники господаря Кремля сподівалися, що той "відразу візьме Зеленського, як його вчили у вищій школі КДБ".

      "Багато хто з помічників Путіна був дуже незадоволеними перебігом обговорення. І це було видно. Дехто з них навіть дозволяв собі зайве, повірте", – зауважив міністр.

      Щодо поведінки російської делегації на норрманському саміті Аваков зазначав, що здали нерви у "сірого кардинала" Кремля Владислава Суркова, і той кинув на стіл папери та почав кричати. Крім того, очільник МЗС РФ Сергій Лавров навіть змусив зірватися українського президента Володимира Зеленського.

      Аваков поділився враженнями від нормандського саміту: відео 

       

      Нормандська четвірка, Нормандський саміт, Париж, Нормандія, Зеленський, Путін
      Про що домовилася нормандська четвірка у Парижі / Інфографіка 24 каналу

      Зустріч у нормандському форматі: все, що треба знати – відео

       

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Арсен Аваков Володимир Путін Україна – Росія Нормандська зустріч 2019
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