КДБістські штучки, – Аваков про Путіна на нормандському саміті

Під час нормандського саміту, що відбувся 9 грудня у Парижі за участю представників Росії, України, Франції та Німеччини, господар Кремля Володимир Путін справляв враження хитрої людини, власне як і вчили його у школі КДБ.

Як зауважив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у коментарі журналісту Дмитрові Гордону, він уперше зустрічався з Путіним у безпосередній близькості.

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Він (Путін – 24 канал) був сумним. Такий м'який. Я б сказав, хитруватий. Але ці КДБістські штучки ми вже бачили. І питання не стоїть у тому, яким був Путін. Мені подобається, яким був президент Володимир Зеленський. Він дуже добре підготувався,

– переконує посадовець.

За словами Авакова, помічники господаря Кремля сподівалися, що той "відразу візьме Зеленського, як його вчили у вищій школі КДБ".

"Багато хто з помічників Путіна був дуже незадоволеними перебігом обговорення. І це було видно. Дехто з них навіть дозволяв собі зайве, повірте", – зауважив міністр.

Щодо поведінки російської делегації на норрманському саміті Аваков зазначав, що здали нерви у "сірого кардинала" Кремля Владислава Суркова, і той кинув на стіл папери та почав кричати. Крім того, очільник МЗС РФ Сергій Лавров навіть змусив зірватися українського президента Володимира Зеленського.

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