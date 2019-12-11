КГБистские штучки, – Аваков о Путине на нормандском саммите

Во время нормандского саммита, состоявшегося 9 декабря в Париже с участием представителей России, Украины, Франции и Германии, хозяин Кремля Владимир Путин производил впечатление хитрого человека, собственно как и учили его в школе КГБ.

Как отметил министр внутренних дел Арсен Аваков в комментарии журналисту Дмитрию Гордону, он впервые встречался с Путиным в непосредственной близости.

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Он (Путин – 24 канал) был грустен . Такой мягкий. Я бы сказал, хитрован. Но эти КГБистские штучки мы уже видели. И вопрос не стоит о том, каким был Путин. Мне нравится, каким был президент Владимир Зеленский. Он очень хорошо подготовился,

– убеждает чиновник.

По словам Авакова, помощники хозяина Кремля надеялись, что тот "сразу возьмет Зеленского, как его учили в высшей школе КГБ".

"Многие из помощников Путина был очень недовольны ходом обсуждения. И это было видно. Некоторые из них даже позволял себе лишнее, поверьте", – отметил министр.

По повожу поведения российской делегации на нормандском саммите Аваков отмечал, что сдали нервы у "серого кардинала" Кремля Владислава Суркова , и тот бросил на стол бумаги и начал кричать. Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров даже заставил сорваться украинского президента Владимира Зеленского.

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