Нормандський саміт: Аваков розповів, як Зеленський зірвався на Лаврова

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який також був присутнім на нормандському саміті в Парижі, розповів про один епізод, що стався під час зустрічі представників України та Росії.

Аваков у коментарі журналісту Дмитру Гордону розповів, що український президент Володимир Зеленський під час своєї бесіди з російською делегацією зрештою зірвався. А причиною тому стала поведінка очільника російського МЗС Сергія Лаврова.

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"Він (Володимир Зеленський – 24 канал) зрештою зірвався та каже: "І, пане Лавров, припиніть кивати головою! Не треба кивати головою! Так, я знаю ваше прізвище!" – переконує український посадовець.

За словами Авакова, Зеленський поводився на переговорах із Путіним дуже гідно, оскільки серйозно підготувався до поїздки.

"Наш президент додав, тому що я, на відміну від вас, обійшов всі ці місця уздовж кордону своїми ногами. Тому не треба кивати головою, що ви тут все знаєте та таке подібне", – підсумував Аваков.

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До слова, раніше Аваков розповідав, що під час двосторонньої зустрічі України та Росії у межах нормандського саміту здали нерви у представника російської сторони Владислава Суркова, що той навіть на стіл папери кинув і почав кричати.



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