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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Нормандський саміт: Аваков розповів, як Зеленський зірвався на Лаврова

      4746 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який також був присутнім на нормандському саміті в Парижі, розповів про один епізод, що стався під час зустрічі представників України та Росії.

      Аваков у коментарі журналісту Дмитру Гордону розповів, що український президент Володимир Зеленський під час своєї бесіди з російською делегацією зрештою зірвався. А причиною тому стала поведінка очільника російського МЗС Сергія Лаврова.

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      "Він (Володимир Зеленський – 24 канал) зрештою зірвався та каже: "І, пане Лавров, припиніть кивати головою! Не треба кивати головою! Так, я знаю ваше прізвище!" – переконує український посадовець.

      За словами Авакова, Зеленський поводився на переговорах із Путіним дуже гідно, оскільки серйозно підготувався до поїздки.

      "Наш президент додав, тому що я, на відміну від вас, обійшов всі ці місця уздовж кордону своїми ногами. Тому не треба кивати головою, що ви тут все знаєте та таке подібне", – підсумував Аваков.

      Аваков поділився емоціями від нормандського саміту за участю України та Росії: дивіться відео 

      До слова, раніше Аваков розповідав, що під час двосторонньої зустрічі України та Росії у межах нормандського саміту здали нерви у представника російської сторони Владислава Суркова, що той навіть на стіл папери кинув і почав кричати.

      Нормандська четвірка, Нормандський саміт, Париж, Нормандія, Зеленський, Путін
      Про що домовилася нормандська четвірка у Парижі / Інфографіка 24 каналу

      Зустріч у нормандському форматі: все, що треба знати – відео

       

      Кидав папери, кричав і матюкався: під час нормандського формату у представника Росії здали нерви
      сьогодні
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Нормандська зустріч 2019 Сергій Лавров Володимир Зеленський Курйозні новини Нормандський формат Новини Росії Україна – Росія Арсен Аваков
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