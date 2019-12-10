Нормандский саммит: Аваков рассказал, как Зеленский сорвался на Лаврова

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который также присутствовал на нормандском саммите в Париже, рассказал об одном эпизоде, который произошел во время встречи представителей Украины и России.

Аваков в комментарии журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский во время своей беседы с российской делегацией в конце концов сорвался. А причиной тому стало поведение главы российского МИД Сергея Лаврова.

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"Он (Владимир Зеленский – 24 канал) в конце концов сорвался и говорит: "Господин Лавров, прекратите кивать головой! Не надо кивать головой! Да, я знаю вашу фамилию!"– утверждает украинский чиновник.

По словам Авакова, Зеленский вел себя на переговорах с Путиным очень достойно, поскольку серьезно подготовился к поездке.

"Наш президент добавил, потому что я, в отличие от вас, обошел все эти места вдоль границы своими ногами. Поэтому не надо кивать головой, что вы здесь все знаете и тому подобное", – подытожил Аваков.

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К слову, ранее Аваков рассказывал, что во время двусторонней встречи Украины и России в рамках нормандского саммита сдали нервы у представителя российской стороны Владислава Суркова, что тот даже на стол бумаги бросил и начал кричать.



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