"Квартал 95" прокомментировал продажу "Слуги народа" российскому телевидению
Права на телетрансляцию сериала "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским в главной роли российскому телеканалу "ТНТ" передала шведская компания Eccho Rights. В общем формат сериала купили уже более 20 стран.
В "Квартале 95" сообщили, что Eccho Rights владеет правами на дистрибуцию некоторых тайтлов библиотеки компании, пишет "Интерфакс-Украина".
Кстати, стало известно, Путин посмотрит сериал "Слуга народа"
Шведская компания продает на различные территории различные виды прав: трансляция на ТВ, VOD-права и тому подобное.
"Квартал 95" начал сотрудничать с Eccho Rights в 2012 году. С тех пор компания представляет проекты студии на рынках мира.
По информации студии, компания Eccho Rights после премьеры первого сезона сериала "Слуга народа" продала формат сериала американской компании FOX Studios, а сам сериал – самой популярной онлайн-платформе мира Netflix.
В общем формат сериала или сам сериал были проданы в более чем 20 стран:
- Франция;
- Вьетнам;
- Филиппины;
- Греция;
- Сербия;
- Черногория;
- Болгария;
- Польша;
- Сербия;
- Индия;
- Корея;
- Казахстан;
- Литва;
- Эстония;
- Молдова;
- Монголия;
- Финляндия;
- Грузия;
- Беларусь.
В то же время в студии не ответили на вопрос, на каких условиях будет осуществляться показ "Слуги народа" на телеканале "ТНТ", а также получит ли "Квартал 95" роялти с этого показа.
"Слугу народа" покажут в России: что известно
Покажет сериал "Слуга народа" российский развлекательный телеканал ТНТ, но только первый сезон (24 серии). В общем сериал насчитывает 3 сезона.
Справка. Сериал "Слуга народа" создала компания "Квартал 95", одним из основателей которой является действующий украинский президент Владимир Зеленский. Премьера в Украине состоялась состоялась осенью 2015 года на телеканале "1+1". В итоге сериал продемонстрировал сверхвысокие рейтинги и стал самой обсуждаемой премьерой на украинском телевидении.
Зеленский сыграл главную роль – Василия Голобородько.
В российском анонсе сериала говорится, что в 2015 году Владимир Зеленский сыграл президента Украины в сериале "Слуга народа". А в 2019 году реально стал президентом. Правда, в жизни все оказалось не так весело, как в сериале.
Смотрите видеоанонс сериала "Слуга народа" на телеканале ТНТ: