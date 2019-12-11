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      "Квартал 95" прокомментировал продажу "Слуги народа" российскому телевидению

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      "Слугу народа" покажут на российском телевидении / tnt-online.ru

      Права на телетрансляцию сериала "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским в главной роли российскому телеканалу "ТНТ" передала шведская компания Eccho Rights. В общем формат сериала купили уже более 20 стран.

      В "Квартале 95" сообщили, что Eccho Rights владеет правами на дистрибуцию некоторых тайтлов библиотеки компании, пишет "Интерфакс-Украина".

      Кстати, стало известно, Путин посмотрит сериал "Слуга народа"

      Шведская компания продает на различные территории различные виды прав: трансляция на ТВ, VOD-права и тому подобное.

      "Квартал 95" начал сотрудничать с Eccho Rights в 2012 году. С тех пор компания представляет проекты студии на рынках мира.

      По информации студии, компания Eccho Rights после премьеры первого сезона сериала "Слуга народа" продала формат сериала американской компании FOX Studios, а сам сериал – самой популярной онлайн-платформе мира Netflix.

      В общем формат сериала или сам сериал были проданы в более чем 20 стран:

      • Франция;
      • Вьетнам;
      • Филиппины;
      • Греция;
      • Сербия;
      • Черногория;
      • Болгария;
      • Польша;
      • Сербия;
      • Индия;
      • Корея;
      • Казахстан;
      • Литва;
      • Эстония;
      • Молдова;
      • Монголия;
      • Финляндия;
      • Грузия;
      • Беларусь.

      В то же время в студии не ответили на вопрос, на каких условиях будет осуществляться показ "Слуги народа" на телеканале "ТНТ", а также получит ли "Квартал 95" роялти с этого показа.

      "Слугу народа" покажут в России: что известно

      Покажет сериал "Слуга народа" российский развлекательный телеканал ТНТ, но только первый сезон (24 серии). В общем сериал насчитывает 3 сезона.

      Справка. Сериал "Слуга народа" создала компания "Квартал 95", одним из основателей которой является действующий украинский президент Владимир Зеленский. Премьера в Украине состоялась состоялась осенью 2015 года на телеканале "1+1". В итоге сериал продемонстрировал сверхвысокие рейтинги и стал самой обсуждаемой премьерой на украинском телевидении.

      Зеленский сыграл главную роль – Василия Голобородько.

      В российском анонсе сериала говорится, что в 2015 году Владимир Зеленский сыграл президента Украины в сериале "Слуга народа". А в 2019 году реально стал президентом. Правда, в жизни все оказалось не так весело, как в сериале.

      Смотрите видеоанонс сериала "Слуга народа" на телеканале ТНТ:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Владимир Зеленский Новости России Квартал 95 Кино
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