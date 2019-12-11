"Квартал 95" прокомментировал продажу "Слуги народа" российскому телевидению

Права на телетрансляцию сериала "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским в главной роли российскому телеканалу "ТНТ" передала шведская компания Eccho Rights. В общем формат сериала купили уже более 20 стран.

В "Квартале 95" сообщили, что Eccho Rights владеет правами на дистрибуцию некоторых тайтлов библиотеки компании, пишет "Интерфакс-Украина".

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Шведская компания продает на различные территории различные виды прав: трансляция на ТВ, VOD-права и тому подобное.

"Квартал 95" начал сотрудничать с Eccho Rights в 2012 году. С тех пор компания представляет проекты студии на рынках мира.

По информации студии, компания Eccho Rights после премьеры первого сезона сериала "Слуга народа" продала формат сериала американской компании FOX Studios, а сам сериал – самой популярной онлайн-платформе мира Netflix.

В общем формат сериала или сам сериал были проданы в более чем 20 стран:

Франция;

Вьетнам;

Филиппины;

Греция;

Сербия;

Черногория;

Болгария;

Польша;

Сербия;

Индия;

Корея;

Казахстан;

Литва;

Эстония;

Молдова;

Монголия;

Финляндия;

Грузия;

Беларусь.

В то же время в студии не ответили на вопрос, на каких условиях будет осуществляться показ "Слуги народа" на телеканале "ТНТ", а также получит ли "Квартал 95" роялти с этого показа.

"Слугу народа" покажут в России: что известно

Покажет сериал "Слуга народа" российский развлекательный телеканал ТНТ, но только первый сезон (24 серии). В общем сериал насчитывает 3 сезона.

Справка. Сериал "Слуга народа" создала компания "Квартал 95", одним из основателей которой является действующий украинский президент Владимир Зеленский. Премьера в Украине состоялась состоялась осенью 2015 года на телеканале "1+1". В итоге сериал продемонстрировал сверхвысокие рейтинги и стал самой обсуждаемой премьерой на украинском телевидении.



Зеленский сыграл главную роль – Василия Голобородько.

В российском анонсе сериала говорится, что в 2015 году Владимир Зеленский сыграл президента Украины в сериале "Слуга народа". А в 2019 году реально стал президентом. Правда, в жизни все оказалось не так весело, как в сериале.

Смотрите видеоанонс сериала "Слуга народа" на телеканале ТНТ: