"Квартал 95" прокоментував продаж "Слуги народу" російському телебаченню

Права на телетрансляцію серіалу "Слуга народу" з президентом Володимиром Зеленським у головній ролі російському телеканалу "ТНТ" передала шведська компанія Eccho Rights. Загалом формат серіалу купили вже більше 20 країн.

В "Кварталі 95" повідомили, що Eccho Rights володіє правами на дистрибуцію деяких тайтлів бібліотеки компанії, пише "Інтерфакс-Україна".

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Шведська компанія продає на різні території різні види прав: трансляція на ТБ, VOD-права тощо.

"Квартал 95" почав співпрацювати з Eccho Rights у 2012 році. Відтоді компанія представляє проєкти студії на ринках світу.

За інформацією студії, компанія Eccho Rights після прем'єри першого сезону серіалу "Слуга народу" продала формат серіалу американській компанії FOX Studios, а сам серіал – найпопулярнішій онлайн-платформі світу Netflix.

Загалом формат серіалу або сам серіал були продані до більше ніж 20 країн:

Франція;

В'єтнам;

Філіппіни;

Греція;

Сербія;

Чорногорія;

Болгарія;

Польща;

Сербія;

Індія;

Корея;

Казахстан;

Литва;

Естонія;

Молдова;

Монголія;

Фінляндія;

Грузія;

Білорусь.

Водночас у студії не відповіли на запитання, на яких умовах здійснюватиметься показ "Слуги народу" на російському телеканалі "ТНТ", а також чи отримає "Квартал 95" роялті з цього показу.

"Слугу народу" покажуть в Росії: що відомо

Покаже серіал "Слуга народу" російський розважальний телеканал ТНТ, проте лише перший сезон (24 серії). Загалом серіал налічує 3 сезони.

Довідка. Серіал "Слуга народу" створила компанія "Квартал 95", однім із засновників якої є чинний український президент Володимир Зеленський. Прем’єра в Україні відбулася відбулася восени 2015 року на телеканалі "1+1". У підсумку серіал продемонстрував надвисокі рейтинги та став найбільш обговорюваною прем'єрою на українському телебаченні.



Зеленський зіграв головну роль – Василя Голобородька.

В російському анонсі серіалу мовиться, що в 2015 році Володимир Зеленський зіграв президента України в серіалі "Слуга народу". А в 2019 році реально став президентом. Щоправда, в житті все виявилося не так весело, як в серіалі.

Дивіться відеоанонс серіалу "Слуга народу" на телеканалі ТНТ: