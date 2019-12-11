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      "Квартал 95" прокоментував продаж "Слуги народу" російському телебаченню

      2512 Читать новость на русском
      "Слугу народу" покажуть на російському телебаченні / tnt-online.ru

      Права на телетрансляцію серіалу "Слуга народу" з президентом Володимиром Зеленським у головній ролі російському телеканалу "ТНТ" передала шведська компанія Eccho Rights. Загалом формат серіалу купили вже більше 20 країн.

      В "Кварталі 95" повідомили, що Eccho Rights володіє правами на дистрибуцію деяких тайтлів бібліотеки компанії, пише "Інтерфакс-Україна".

      До речі: Стало відомо, чи Путін подивиться серіал "Слуга народу"

      Шведська компанія продає на різні території різні види прав: трансляція на ТБ, VOD-права тощо.

      "Квартал 95" почав співпрацювати з Eccho Rights у 2012 році. Відтоді компанія представляє проєкти студії на ринках світу.

      За інформацією студії, компанія Eccho Rights після прем'єри першого сезону серіалу "Слуга народу" продала формат серіалу американській компанії FOX Studios, а сам серіал – найпопулярнішій онлайн-платформі світу Netflix.

      Загалом формат серіалу або сам серіал були продані до більше ніж 20 країн:

      • Франція;
      • В'єтнам;
      • Філіппіни;
      • Греція;
      • Сербія;
      • Чорногорія;
      • Болгарія;
      • Польща;
      • Сербія;
      • Індія;
      • Корея;
      • Казахстан;
      • Литва;
      • Естонія;
      • Молдова;
      • Монголія;
      • Фінляндія;
      • Грузія;
      • Білорусь.

      Водночас у студії не відповіли на запитання, на яких умовах здійснюватиметься показ "Слуги народу" на російському телеканалі "ТНТ", а також чи отримає "Квартал 95" роялті з цього показу.

      "Слугу народу" покажуть в Росії: що відомо

      Покаже серіал "Слуга народу" російський розважальний телеканал ТНТ, проте лише перший сезон (24 серії). Загалом серіал налічує 3 сезони.

      Довідка. Серіал "Слуга народу" створила компанія "Квартал 95", однім із засновників якої є чинний український президент Володимир Зеленський. Прем’єра в Україні відбулася відбулася восени 2015 року на телеканалі "1+1". У підсумку серіал продемонстрував надвисокі рейтинги та став найбільш обговорюваною прем'єрою на українському телебаченні.

      Зеленський зіграв головну роль – Василя Голобородька.

      В російському анонсі серіалу мовиться, що в 2015 році Володимир Зеленський зіграв президента України в серіалі "Слуга народу". А в 2019 році реально став президентом. Щоправда, в житті все виявилося не так весело, як в серіалі.

      Дивіться відеоанонс серіалу "Слуга народу" на телеканалі ТНТ:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Володимир Зеленський Новини Росії Кіно Квартал 95
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