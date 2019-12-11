В российской версии "Слуги народа" вырезали шутку о Путине: видео

Украинский сериал "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским в главной роли стартовал на телеканале "ТНТ". В первой серии уже кое-что изменили – вырезали шутку о Владимире Путине.

Об изменениях сообщили российские СМИ и пользователи в соцсетях.

Кстати: Стало известно, посмотрит ли Путин сериал "Слуга народа"

В первой серии "Слуги народа" главный герой Зеленского Василий Голобородько выбирает часы. Помощник рассказывает, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (он произносит ее название как "Хубло»).

В ответ Голобородько удивляется: "Путин – Хубло"?

В российском эфире на данный момент наложили монтажную склейку.

Ну вот, ТНТ вырезал шикарную цитату про «Путин хубло»((((( — stania (@staniagrzx) December 11, 2019

Шутка Голобородько в украинской версии "Слуги народа": видео

"Слугу народа" показывают в России: что известно

Сериал "Слуга народа" начал транслировать российский развлекательный телеканал ТНТ, но только первый сезон (24 серии). В общем сериал насчитывает 3 сезона.

Справка. Сериал "Слуга народа" создала компания "Квартал 95", одним из основателей которой является действующий украинский президент Владимир Зеленский. Премьера в Украине состоялась состоялась осенью 2015 года на телеканале "1+1". В итоге сериал продемонстрировал сверхвысокие рейтинги и стал самой обсуждаемой премьерой на украинском телевидении.



Зеленский сыграл главную роль – Василия Голобородько.

В российском анонсе сериала говорится, что в 2015 году Владимир Зеленский сыграл президента Украины в сериале "Слуга народа". А в 2019 году реально стал президентом. Правда, в жизни все оказалось не так весело, как в сериале.

Кстати: "Квартал 95" прокомментировал продажу "Слуги народа" российскому телевидению

Смотрите видеоанонс сериала "Слуга народа" на телеканале ТНТ: