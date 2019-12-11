У російській версії "Слуги народу" вирізали жарт про Путіна: відео

Український серіал "Слуга народу" з президентом Володимиром Зеленським у головній ролі стартував на російському телеканалі "ТНТ". У першій серії вже дещо змінили – вирізали жарт про Володимира Путіна.

Про зміни повідомили російське ЗМІ та користувачі у соцмережах.

До речі: Стало відомо, чи Путін подивиться серіал "Слуга народу"

У першій серії "Слуги народу" головний герой Зеленського Василь Голобородько обирає годинник. Помічник розповідає, що Путін носить годинник швейцарської марки Hublot (він вимовляє її назву як "Хубло").

У відповідь Голобородько дивується: "Путін – Хубло"?

В російському ефірі на цей момент наклали монтажну склейку.

Ну вот, ТНТ вырезал шикарную цитату про «Путин хубло»((((( — stania (@staniagrzx) December 11, 2019

Жарт Голобородька в українській версії "Слуги народу": відео

"Слугу народу" показують в Росії: що відомо

Серіал "Слуга народу" почав транслювати російський розважальний телеканал ТНТ, проте лише перший сезон (24 серії). Загалом серіал налічує 3 сезони.

Довідка. Серіал "Слуга народу" створила компанія "Квартал 95", однім із засновників якої є чинний український президент Володимир Зеленський. Прем’єра в Україні відбулася відбулася восени 2015 року на телеканалі "1+1". У підсумку серіал продемонстрував надвисокі рейтинги та став найбільш обговорюваною прем'єрою на українському телебаченні.



Зеленський зіграв головну роль – Василя Голобородька.

В російському анонсі серіалу мовиться, що в 2015 році Володимир Зеленський зіграв президента України в серіалі "Слуга народу". А в 2019 році реально став президентом. Щоправда, в житті все виявилося не так весело, як в серіалі.

До речі: "Квартал 95" прокоментував продаж "Слуги народу" російському телебаченню

Дивіться відеоанонс серіалу "Слуга народу" на телеканалі ТНТ: