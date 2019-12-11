У російській версії "Слуги народу" вирізали жарт про Путіна: відео
Український серіал "Слуга народу" з президентом Володимиром Зеленським у головній ролі стартував на російському телеканалі "ТНТ". У першій серії вже дещо змінили – вирізали жарт про Володимира Путіна.
Про зміни повідомили російське ЗМІ та користувачі у соцмережах.
До речі: Стало відомо, чи Путін подивиться серіал "Слуга народу"
У першій серії "Слуги народу" головний герой Зеленського Василь Голобородько обирає годинник. Помічник розповідає, що Путін носить годинник швейцарської марки Hublot (він вимовляє її назву як "Хубло").
У відповідь Голобородько дивується: "Путін – Хубло"?
В російському ефірі на цей момент наклали монтажну склейку.
Жарт Голобородька в українській версії "Слуги народу": відео
"Слугу народу" показують в Росії: що відомо
Серіал "Слуга народу" почав транслювати російський розважальний телеканал ТНТ, проте лише перший сезон (24 серії). Загалом серіал налічує 3 сезони.
Довідка. Серіал "Слуга народу" створила компанія "Квартал 95", однім із засновників якої є чинний український президент Володимир Зеленський. Прем’єра в Україні відбулася відбулася восени 2015 року на телеканалі "1+1". У підсумку серіал продемонстрував надвисокі рейтинги та став найбільш обговорюваною прем'єрою на українському телебаченні.
Зеленський зіграв головну роль – Василя Голобородька.
В російському анонсі серіалу мовиться, що в 2015 році Володимир Зеленський зіграв президента України в серіалі "Слуга народу". А в 2019 році реально став президентом. Щоправда, в житті все виявилося не так весело, як в серіалі.
До речі: "Квартал 95" прокоментував продаж "Слуги народу" російському телебаченню
Дивіться відеоанонс серіалу "Слуга народу" на телеканалі ТНТ: