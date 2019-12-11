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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      У Росії зняли з показу серіал "Слуга народу" з Зеленським

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      Чинний Президент України Володимир Зеленський у серіалі "Слуга народу" / Фото з відкритих джерел

      Російський розважальний телеканал ТНТ зняв із показу серіал "Слуга народу", головну роль в якому виконав чинний український президент Володимир Зеленський. Зауважимо, що ТНТ входить до складу холдингу "Газпром медіа".

      Як переконують представники мовника у коментарі російському виданню "Ведомости", вони взагалі не планували у ефірі показувати серіал повністю, а лише перших три серії.

      Власне перших три серії й вийшли у ефір увечері 11 грудня. Раніше у телепрограмі було зазначено, що продовження серіалу виходитиме в ефірі ТНТ з 19.00 до 20.30 12 та 13 грудня. Тепер у цей час покажуть серіали "Інтерни" та "СашаТаня".

      Цікаво, що у мобільній і десктопній версіях вказано різні заміни для "Слуги народу". В одній це були серіали "Полярний" і "СашаТаня", а в іншій – "Інтерни" та "СашаТаня". Видання припускає, що канал, мабуть, дуже швидко змінював програму.

      На ТНТ запевняють, весь перший сезон можна буде переглянути на платному онлайн-кінотеатрі PREMIER. Саме там вони і планували його показувати спершу. А анонс ТНТ про щоденний показ "Слуги народу" в ефірі представник каналу назвав "маркетинговим ходом з підвищення впізнаванності платформи".

      Щоправда, на каналі не відповіли, чому вони вирішили показати весь сезон "Слуги народу" лише в інтернеті, тим більше що серіал з травня буде доступним у онлайн-кінотеатрі "Кинопоиск", який належить "Яндексу". Доступним "Слуга народу" на платформі PREMIER повинен стати з 12 грудня. Зауважимо, що увечері 11 грудня жодних згадок про серіал тут не було.

      Більше того, "Слугу народу" наразі можна безкоштовно переглянути на ютьюбі. Станом на вечір 11 грудня, показ серіалу тут не було заблоковано для жителів Росії.

      Слуга народу, Росія, ТНТ, серіал, Зеленський
      Наразі серіал "Слуга народу" можна переглянути з території Росії у вільному доступі на ютьюбі 

      Новина доповнюється 

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      Теги: Новини України Новини політики
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