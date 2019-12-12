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      Російські ЗМІ стверджують, що Зеленський дав велике інтерв'ю "Росії 1"

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      Зеленський дав інтерв'ю каналу "Россия 1" / GettyImages

      Як повідомляє низка російських видань, Володимир Зеленський дав інтерв'ю телеканалу "Россия 1". Повна програма має вийти в ефір у неділю ввечері.

      Анонс бесіди з журналістом був показаний у четвер 12 грудня в ефірі телеканалу Росія-24, пишуть "Українські новини" з посиланням на російські видання

      Дивіться також: Російські пропагандисти приїхали в Київ та похвалилися репортажем з Майдану: відео

      Мовиться, що повна версія інтерв'ю буде показана в неділю в ефірі програми "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі Росія-1.

      Зазначимо, що 24 каналу поки не вдалося знайти відеоанонс цього інтерв'ю. 

      Нещодавно серіал "Слуга народу" мали показувати на російському телебаченні. Однак після перших трьох серій серіал зняли з програмної сітки.

      Що відомо про показ серіалу "Слуга народу" в Росії

      Інформація, що ТНТ уперше в історії російського телебачення запустить показ серіалу "Слуга народу" з’явилася лише напередодні, 11 грудня. Відповідні анонси з’явилися як у інстаграмі каналу, так і у його ефірі. Зауважимо, що сталося це на тлі нещодавньої зустрічі українського президента Володимира Зеленського з його російським колегою Володимиром Путіним у межах нормандського саміту.

      У 2015 році Володимир Зеленський зіграв президента України в серіалі "Слуга народу". А в 2019 році реально став президентом. Щоправда, в житті все виявилося не так весело, як в серіалі,
      – мовиться у анонсі серіалу "Слуга народу" на російському ТНТ.

      Також пресслужба ТНТ підкреслювла, що серіал "Слуга народу" – це оригінальна сатира на сучасну політику та взаємини народу і влади в Україні".

      Детальніше: У Росії зняли з показу серіал "Слуга народу" з Зеленським

       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини політики Журналісти Новини Росії Володимир Зеленський
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