Зеленский впервые в статусе президента посетил концерт "Квартала 95": видео

Запись новогоднего концерта "Вечернего Квартала" состоялся 15 декабря, в воскресенье, в Национальном дворце искусств "Украина" в Киеве. Мероприятие посетил Президент Украины Владимир Зеленский, и это впервые за время пребывания его во главе государства.

Владимир Зеленский стал одним из 5000 зрителей (именно столько вмещает концертный зал Дворца "Украина", который был заполнен вечером 15 декабря) выступления "Квартала 95". Об этом пишут пользователи соцсетей, которые также были на концерте.

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Ранее Владимир Зеленский концерты "Квартала 95", который когда-то возглавлял, не посещал.

О мерах безопасности на концерте: пользователи сетей не заметили какой-то оживленности или особых проверок. На входе во Дворец "Украина" были металлоискатели, охрана проверяла сумки, однако это привычные вещи на массовых мероприятиях.

Издание IOD , представитель которого был в зале, написало, что на концерте присутствовали народный депутат и бывший кварталовец Юрий Корявченков ("Юзик"), заместитель председателя Офиса Президента Сергей Шефир, премьер-министр Украины Алексей Гончарук и прес-секретарь президента Юлия Мендель.

Именно она выложила в инстаграми видео, на котором кварталовцы поют песню о том, что весна прошла давно, а обещанных "посадок" коррупционеров так и не дождались.

Реакция Зеленского на шутливо-саркастическую песню пока не известна.

Интересно, что зашел в зал Владимир Зеленский через сцену. Президент сел в одном из первых рядов зрительских мест и показал, что держит в руках билет. Зал встретил его аплодисментами.