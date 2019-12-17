Горела хата 2: кварталовцы спели новую песню для Гонтаревой – видео

"Вечерний квартал" решил посвятить еще один номер бывшей главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. На этот раз комики "извинились" перед Гонтаревой, правда – в присущей "Кварталу 95" манере.

Видео (отрывок из концерта-записи новогоднего "Вечернего квартала") опубликовала в фейсбуке пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.

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Горела хата 2: "пламенный привет" для Гонтаревой

На сцене "Вечернего квартала" прозвучала песня с "извинениями" для Валерии Гонтаревой (на этот раз хор имени Веревки не участвовал).

Текст на языке оригинала:

У жінки прошу пробачення,

Знову збудуєм дачу вам,

Гроші зберем на карточку,

На "Дельта банку" карточку.

Те, що лунала пісня ця,

Вибачте лисого глупця

Во ім'я сина і отця,

Пресвята погорілиця.

После этого актеры передали Гонтаревой "пламенный привет", а Евгений Кошевой сказал, что "украинский политик должен прожить свою жизнь так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам – в Лондоне".

Горела хата 1: в чем суть скандала

"Квартал 95", одним из основателем которого является Президент Украины Владимир Зеленский, в октябре 2019 посвятил номер пожару в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Коллектив "Вечернего квартала" вместе с хором имени Веревки исполнили песню "Горела хата".

Начиналась песня со слов "горела хата, а в Лондоне женщина плакала" – сейчас Гонтарева живет и работает в Лондоне А завершалась песня "моралью": "дом сгорел от стыда".

Сам номер и участие в нем коллектива имени Веревки, который как раз перед тем исполнял Гимн Украины на футбольном матче сборной, стали очень резонансным событием для украинцев.

Видео с выступлением кварталовцев о Гонтаревой, вызвавшим громкий скандал: