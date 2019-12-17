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      Горела хата 2: кварталовцы спели новую песню для Гонтаревой – видео

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      "Квартал 95" извинился перед Гонтаревой? / Коллаж 24 канала

      "Вечерний квартал" решил посвятить еще один номер бывшей главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. На этот раз комики "извинились" перед Гонтаревой, правда – в присущей "Кварталу 95" манере.

      Видео (отрывок из концерта-записи новогоднего "Вечернего квартала") опубликовала в фейсбуке пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.

      Читайте также: "Квартал 95" напомнил Зеленскому об обещанных весенних "посадках": видео

      Горела хата 2: "пламенный привет" для Гонтаревой

      На сцене "Вечернего квартала" прозвучала песня с "извинениями" для Валерии Гонтаревой (на этот раз хор имени Веревки не участвовал).

      Текст на языке оригинала:

      • У жінки прошу пробачення,
      • Знову збудуєм дачу вам,
      • Гроші зберем на карточку,
      • На "Дельта банку" карточку.
      • Те, що лунала пісня ця,
      • Вибачте лисого глупця
      • Во ім'я сина і отця,
      • Пресвята погорілиця.

      После этого актеры передали Гонтаревой "пламенный привет", а Евгений Кошевой сказал, что "украинский политик должен прожить свою жизнь так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам – в Лондоне".

      Горела хата 1: в чем суть скандала

      "Квартал 95", одним из основателем которого является Президент Украины Владимир Зеленский, в октябре 2019 посвятил номер пожару в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

      • Коллектив "Вечернего квартала" вместе с хором имени Веревки исполнили песню "Горела хата".

      Начиналась песня со слов "горела хата, а в Лондоне женщина плакала" – сейчас Гонтарева живет и работает в Лондоне А завершалась песня "моралью": "дом сгорел от стыда".

      Сам номер и участие в нем коллектива имени Веревки, который как раз перед тем исполнял Гимн Украины на футбольном матче сборной, стали очень резонансным событием для украинцев.

      Видео с выступлением кварталовцев о Гонтаревой, вызвавшим громкий скандал:

      Все новости о скандале вокруг песни "Горела хата" "Вечернего квартала" – в материалах 24 канала.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Курьезные новости Горила хата: скандал с "95 кварталом" Валерия Гонтарева Квартал 95 Новости Украины
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