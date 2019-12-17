Горела хата 2: кварталовцы спели новую песню для Гонтаревой – видео
"Вечерний квартал" решил посвятить еще один номер бывшей главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. На этот раз комики "извинились" перед Гонтаревой, правда – в присущей "Кварталу 95" манере.
Видео (отрывок из концерта-записи новогоднего "Вечернего квартала") опубликовала в фейсбуке пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.
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Горела хата 2: "пламенный привет" для Гонтаревой
На сцене "Вечернего квартала" прозвучала песня с "извинениями" для Валерии Гонтаревой (на этот раз хор имени Веревки не участвовал).
Текст на языке оригинала:
- У жінки прошу пробачення,
- Знову збудуєм дачу вам,
- Гроші зберем на карточку,
- На "Дельта банку" карточку.
- Те, що лунала пісня ця,
- Вибачте лисого глупця
- Во ім'я сина і отця,
- Пресвята погорілиця.
После этого актеры передали Гонтаревой "пламенный привет", а Евгений Кошевой сказал, что "украинский политик должен прожить свою жизнь так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам – в Лондоне".
Горела хата 1: в чем суть скандала
"Квартал 95", одним из основателем которого является Президент Украины Владимир Зеленский, в октябре 2019 посвятил номер пожару в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.
- Коллектив "Вечернего квартала" вместе с хором имени Веревки исполнили песню "Горела хата".
Начиналась песня со слов "горела хата, а в Лондоне женщина плакала" – сейчас Гонтарева живет и работает в Лондоне А завершалась песня "моралью": "дом сгорел от стыда".
Сам номер и участие в нем коллектива имени Веревки, который как раз перед тем исполнял Гимн Украины на футбольном матче сборной, стали очень резонансным событием для украинцев.
Видео с выступлением кварталовцев о Гонтаревой, вызвавшим громкий скандал:
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