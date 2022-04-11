ВСУ уничтожило боекомплект россиян

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, опровергнув информацию, которую распространяют пропагандистские каналы о том, что ВСУ обстреляли жилищные массивы.

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Наши защитники уничтожили склад с боекомплектом орков возле оккупированного населенного пункта Луганщины. То, что россияне разносят по своим сепарским источникам, что ВСУ обстреляли жилищный сектор – ложь,

– написал Гайдай.

И добавил, что боекомплект горел более 2 часов.

То, что уже сегодня могло убить наших людей, горело 2,5 часа,

– написал Гайдай.

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