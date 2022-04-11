ЗСУ знищило боєкомплект росіян

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, спростувавши інформацію, яку поширюють пропагандистські канали про те, що ЗСУ обстріляли житлові масиви.

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Наші захисники знищили склад з боєкомплектом орків біля окупованого населеного пункту Луганщини. Те, що росіяни розносять по своїх сєпарських джерелах, що ЗСУ обстріляли житловий сектор – брехня,

– написав Гайдай.

Та додав, що боєкомплект горів понад 2 години.

Те, що вже сьогодні могло вбити наших людей, палало 2,5 години,

– написав Гайдай.

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