Об этом сообщила сама чиновница 7 марта. Следует заметить, что такое же "письмо" накануне поступило заместителю председателя Харьковской ОВА Роману Семенусе.
Детальнее Оккупанты предлагали заместителю председателя Харьковской ОВА сдать город
Послала за российским военным кораблем
Город Васильков, о котором идет речь, расположен в юго-восточной части Днепропетровщины. Местным жителям повезло с главой города, потому что она поступила так, как это нужно сегодня.
Получила сегодня такое сообщение на телефон, отправила прямо в направлении военного корабля и сообщила необходимые службы,
– написала Наталья Баласинович.
СМС, которое пришло голове Василькова / Скриншот Наталии Баласинович
Следует заметить, что текст этих СМС в двух зафиксированных случаях был почти идентичен. Разные были только телеграмы, куда "советовали" обратиться для "предотвращения гуманитарной катастрофы".
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