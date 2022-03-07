Об этом сообщила сама чиновница 7 марта. Следует заметить, что такое же "письмо" накануне поступило заместителю председателя Харьковской ОВА Роману Семенусе.

Детальнее Оккупанты предлагали заместителю председателя Харьковской ОВА сдать город

Послала за российским военным кораблем

Город Васильков, о котором идет речь, расположен в юго-восточной части Днепропетровщины. Местным жителям повезло с главой города, потому что она поступила так, как это нужно сегодня.

Получила сегодня такое сообщение на телефон, отправила прямо в направлении военного корабля и сообщила необходимые службы,
– написала Наталья Баласинович.

СМС, которое пришло голове Василькова / Скриншот Наталии Баласинович

Следует заметить, что текст этих СМС в двух зафиксированных случаях был почти идентичен. Разные были только телеграмы, куда "советовали" обратиться для "предотвращения гуманитарной катастрофы".

ВСУ

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