Про це повідомила сама посадовиця 7 березня. Слід зауважити, що такий же "лист" напередодні надійшов заступнику голови Харківської ОВА Роману Семенусі.

Детальніше Окупанти пропонували заступнику голови Харківської ОВА здати місто

Послала за російським військовим кораблем

Місто Васильків, про яке мовиться, розташоване в південно-східній частині Дніпропетровщини. Місцевим жителям пощастило з очільницею міста, бо вона вчинила так, як цього потребує сьогодення.

Отримала сьогодні таке повідомлення на телефон, відправила прямо у напрямку військового корабля і повідомила необхідні служби,

– написала Наталія Баласинович.



СМС, яке прийшло голові Василькова / Скриншот Наталії Баласинович

Слід зауважити, що текст цих СМС у двох зафіксованих випадках був майжн ідентичний. Різні були лише телеграми, куди "радили" звернутися для "запобігання гуманітарній катастрофі".

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